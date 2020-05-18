Кактусы маммилярии пополнили коллекцию ботанического сада в Белгороде

В ботаническом саду на базе Белгородского госуниверситета пополнение: поступило девять новых видов кактуса. Сотрудникам зимнего сада их передал выпускник вуза Вадим Касулин, растения были в его частной коллекции.
Некоторые экземпляры старше десяти лет — ферокактусы, кактусы маммиллярии. В зимнем саду они останутся вместе с одновидовыми растениями, среди которых есть редкие реликтовые кактусы.
По словам сотрудницы ботсада Ирины Архиповой, кактусы могут цвести раз в несколько лет. Явление это красочное, но непродолжительное: иногда цветение длится всего несколько часов. Однако в этом, по словам специалиста, и заключается ценность разведения кактусов.