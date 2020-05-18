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Кактусы маммилярии пополнили коллекцию ботанического сада в Белгороде

18 мая 2020, 08:48
Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»
В зимнем саду теперь можно увидеть новые виды кактуса, которые перешли из частной коллекции, сообщили в пресс-службе НИУ «БелГУ». Их разместят рядом с собратьями, в числе которых есть редкие экземпляры.

В ботаническом саду на базе Белгородского госуниверситета пополнение: поступило девять новых видов кактуса. Сотрудникам зимнего сада их передал выпускник вуза Вадим Касулин, растения были в его частной коллекции.

Некоторые экземпляры старше десяти лет — ферокактусы, кактусы маммиллярии. В зимнем саду они останутся вместе с одновидовыми растениями, среди которых есть редкие реликтовые кактусы.

По словам сотрудницы ботсада Ирины Архиповой, кактусы могут цвести раз в несколько лет. Явление это красочное, но непродолжительное: иногда цветение длится всего несколько часов. Однако в этом, по словам специалиста, и заключается ценность разведения кактусов.

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