В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

В понедельник, 18 мая, на территории Белгородской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Будет переменная облачность, ночью временами пройдут дожди. Температура в тёмное время суток составит от 6 до 11 градусов тепла.
Днём в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Западный ветер будут дуть со скоростью до 12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до +14-19 °С.
В областном центре небольшие дожди обещают уже к вечеру воскресенья, а пик осадков придётся на промежуток с полуночи до шести часов утра. Весь понедельник будет пасмурным, солнце может ненадолго выйти из-за туч только к 18:00. Температура воздуха ночью — 9-12° тепла, днём — до +16 °С.
В Старом Осколе сильных дождей не ожидается. Ночью будет до +13 °С, днём — до 15° тепла.