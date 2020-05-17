В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

В областном центре небольшие дожди обещают уже к вечеру воскресенья, а пик осадков придётся на промежуток с полуночи до шести часов утра. Весь понедельник будет пасмурным, солнце может ненадолго выйти из-за туч только к 18:00. Температура воздуха ночью — 9-12° тепла, днём — до +16 °С.