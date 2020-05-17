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В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

17 мая 2020, 12:03
Фото: pixabay.com
По данным региональных синоптиков 18 мая ожидаются дожди с грозами и порывами ветра.
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Погода

В понедельник, 18 мая, на территории Белгородской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Будет переменная облачность, ночью временами пройдут дожди. Температура в тёмное время суток составит от 6 до 11 градусов тепла.

Днём в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Западный ветер будут дуть со скоростью до 12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до +14-19 °С.

В областном центре небольшие дожди обещают уже к вечеру воскресенья, а пик осадков придётся на промежуток с полуночи до шести часов утра. Весь понедельник будет пасмурным, солнце может ненадолго выйти из-за туч только к 18:00. Температура воздуха ночью — 9-12° тепла, днём — до +16 °С.

В Старом Осколе сильных дождей не ожидается. Ночью будет до +13 °С, днём — до 15° тепла.

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