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Два белгородских проекта признаны лучшими социально-экономическими практиками

17 мая 2020, 10:01
Фото: сайт проекта «Новая Жизнь»
Проекты Белгородской области «Новая жизнь» и «Семейная медицина» стали победителями в двух номинациях всероссийского конкурса лучших социально-экономических практик. Организатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив.

Проект по строительству доступного жилья для молодых специалистов и их семей «Новая жизнь» победил в номинации «Строительство и ЖКХ». Он реализуется с 2017 года, напомнили в областном правительстве, заметив, что за это время своё жильё получили 1140 семей. Проект «Семейная медицина» стал лучшим в номинации «Социальное благополучие».

К слову, в прошлом году данный конкурс стал самым массовым за всю историю его проведения: из 80 регионов пришло более 1,4 тыс. заявок. До финального этапа дошли 29 проектов из 19 субъектов страны, а лучшими попечительский совет признал 12 практик из 10 регионов.

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#Новости#Всероссийский конкурс#Семейная медицина#Новая жизнь#Проекты#Голосование по Конституции#Экономика
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