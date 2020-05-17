Два белгородских проекта признаны лучшими социально-экономическими практиками

Проект по строительству доступного жилья для молодых специалистов и их семей «Новая жизнь» победил в номинации «Строительство и ЖКХ». Он реализуется с 2017 года, напомнили в областном правительстве, заметив, что за это время своё жильё получили 1140 семей. Проект «Семейная медицина» стал лучшим в номинации «Социальное благополучие».
К слову, в прошлом году данный конкурс стал самым массовым за всю историю его проведения: из 80 регионов пришло более 1,4 тыс. заявок. До финального этапа дошли 29 проектов из 19 субъектов страны, а лучшими попечительский совет признал 12 практик из 10 регионов.