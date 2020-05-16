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В Шебекино Белгородской области появится парк поколений

16 мая 2020, 12:31
Фото: https://vk.com/id509244712
Объект займёт площадь 17 га, строить его начнут в 2020 году.

О парке поколений на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Парк расположится рядом с Центром культурного развития города и станет местом проведения культурно-массовых мероприятий.

Будущий парк разделят на четыре функциональные зоны: парк поколений, спортивный городок, культурно-событийная площадь и пикник зона. Спортивный городок будет включать площадки для бадминтона, уличных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола) и скейт-площадку.

Парк поколений построят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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