В Шебекино Белгородской области появится парк поколений

О парке поколений на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Парк расположится рядом с Центром культурного развития города и станет местом проведения культурно-массовых мероприятий.
Будущий парк разделят на четыре функциональные зоны: парк поколений, спортивный городок, культурно-событийная площадь и пикник зона. Спортивный городок будет включать площадки для бадминтона, уличных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола) и скейт-площадку.
Парк поколений построят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».