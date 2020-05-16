Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области полицейский спас пожилого мужчину из горевшего дома

16 мая 2020, 09:48
Фото: МВД России
Пожар произошёл на улице Тарана в городе Грайвороне.

По данным МВД России, майор полиции Александр Придацкий находился на улице, когда увидел загоревшийся жилой дом.

Он попросил очевидцев позвонить в службу спасения, а сам побежал к горевшему дому. Внутри полицейский увидел пенсионера. Тот собирал все свои сбережения и документы, так как боялся, что они сгорят.

Александр Придацкий помог пожилому мужчине найти нужные вещи, а затем вывел его на улицу. К этому моменту на место происшествия уже приехали пожарные.

67-летний пенсионер остался жив, благодаря полицейскому, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Александр ПридацкийАлександр Придацкий

Материалы по теме
Мужчину, который спас упавшего с пятого этажа мальчика, наградит МЧСВ Белгородской области дед погиб, спасая внука из горящего домаВ Белгородской области старший лейтенант полиции спас жизнь 9-летнего ребёнка
#Новости#Полицейский#УМВД#Спасение на пожаре#Пожар#Спасли#Грайворон#Спасённый#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18