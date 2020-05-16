В Белгородской области полицейский спас пожилого мужчину из горевшего дома

По данным МВД России, майор полиции Александр Придацкий находился на улице, когда увидел загоревшийся жилой дом.
Он попросил очевидцев позвонить в службу спасения, а сам побежал к горевшему дому. Внутри полицейский увидел пенсионера. Тот собирал все свои сбережения и документы, так как боялся, что они сгорят.
Александр Придацкий помог пожилому мужчине найти нужные вещи, а затем вывел его на улицу. К этому моменту на место происшествия уже приехали пожарные.
67-летний пенсионер остался жив, благодаря полицейскому, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.