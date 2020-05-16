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Первый день VK Fest собрал свыше 30 миллионов просмотров

16 мая 2020, 18:47
Фото: Вконтакте
ВКонтакте проходит первый в России семидневный онлайн-фестиваль VK Fest, в котором принимают участие более 70 артистов.

Уже на старте VK Fest привлёк огромную аудиторию: 15 мая эфир посмотрели 13 миллионов человек из 188 стран, 11 тысяч городов и других населённых пунктов. Всего трансляция фестиваля собрала более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «Нравится».

Сегодня крупнейший онлайн-фестиваль продолжается. Во второй день с 16:00 будут выступать NILETTO, FLESH, Джиган, Юлианна Караулова, Дискотека Авария, Cream Soda, IOWA, Тимати, Kto DJ?, Lady Waks, Zeskullz, DJ M.E.G. Также ведущий Владимир Маркони возьмёт онлайн-интервью у Александра Невзорова, Макса +100500, Глюкозы, Ольги Бузовой и других. Кроме того, пройдёт ежедневный эфир из специальной студии ТНТ.

Ссылка на трансляцию второго дня: vk.com/video-86529522_456240166

Об артистах, звёздных гостях, а также всех активностях можно узнать в официальном сообществе VK Fest (vk.com/fest). В мини-приложении «Афиша VK Fest» (vk.com/stayhome) можно найти полное расписание фестиваля, а также подписаться на уведомления обо всех событиях фестивального дня или о начале выступлений любимых артистов.

#Новости#Общество
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