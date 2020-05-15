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Врачей до ковид-госпиталя в Белгороде возят только на ночные смены

15 мая 2020, 05:45
Фото: Единая транспортная компания
Вопрос по доставке медработников — один из критичных, но он решается. В настоящее время медиков, работающих с инфицированными в горбольнице № 2, возят только на ночные смены. На остальные они добираются самостоятельно, сообщили в депздраве.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения региона Людмилы Крыловой, договор между городской больницей № 2 и Единой транспортной компанией был заключён на период работы больницы в качестве монопрофильного заведения.

Согласно договору, компания должна была предоставить два исправных автобуса для 483 часов работы до конца 2020 года. Каждый час обошёлся заказчику в 1045 рублей. Оплачиваться работы будут по факту выполнения. Источник финансирования — бюджет Белгородской области. Общая сумма контракта составила 504 735 рублей.

Сейчас сохранились только ночные извозы, днём их нет в силу финансовой неподьёмности этой ситуации. Данный вопрос сейчас решается. Всеми извозами сейчас в транспортных компаниях занимаются люди, например в Москве, Санкт-Петербурге, благотворительно. У нас такой договорённости не получилось. Мы работали за деньги. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения

По словам Крыловой, транспортировка — это очень ресурсозатратное мероприятие из-за большого количества маршрутов. Однако медики, которые работают в горбольнице № 2 с инфицированными пациентами, находятся с больными в условном контакте и на сегодняшний день они все здоровы.

Несмотря на это, ситуация с неполноценной доставкой медработников в горбольницу № 2 уточняется на уровне медучреждения и регионального департамента здравоохранения. Также Крылова отметила, что по всем медицинским канонам «свободное перемещение лиц, контактировавших с больными, было нежелательно».

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