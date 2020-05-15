Врачей до ковид-госпиталя в Белгороде возят только на ночные смены

Сейчас сохранились только ночные извозы, днём их нет в силу финансовой неподьёмности этой ситуации. Данный вопрос сейчас решается. Всеми извозами сейчас в транспортных компаниях занимаются люди, например в Москве, Санкт-Петербурге, благотворительно. У нас такой договорённости не получилось. Мы работали за деньги. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения