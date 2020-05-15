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В Белгородской области продолжают приводить дороги в порядок

15 мая 2020, 08:33
Фото: Белгородская областная Дума
В регионе продолжается капитальный ремонт дорог. Проводимые на большей части участков работы финансируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Шебекинском горокруге в эксплуатацию уже сданы улицы Советская и Зелёная в селе Таволжанка, улица Садовая в селе Белянка, а также улицы Октябрьская, Народная и Дальняя в самом Шебекино. На май запланирован ремонт ям в селе Архангельское, а всего на данный момент в округе починили 6,967 км дорог, потратив на это свыше 58 млн рублей.

К лету в Старооскольском городском округе приведут в порядок дороги на улицах XXV Съезда КПСС, Мирная, Хмелева, Коммунистическая и Песочная. Уже идут работы на улице Победы, которые обойдутся в 14,7 млн рублей. Реконструкцию полотна здесь собираются закончить к 1 июня.

Масштабный проект выполняется сейчас сразу в трёх муниципалитетах. Речь идёт об участке Новый Оскол — Чернянка — Старый Оскол протяжённостью 39+500 км. Помимо этого, продолжается реконструкция трасс в Корочанском районе: в сёлах Бехтеевка, Татьяновка, Плотавец и других. В Валуйском округе ремонтируют семикилометровый участок дороги Валуйки — Яблоново, планируя сдать его в эксплуатацию к началу следующего месяца.

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