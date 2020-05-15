В Белгородской области продолжают приводить дороги в порядок

В Шебекинском горокруге в эксплуатацию уже сданы улицы Советская и Зелёная в селе Таволжанка, улица Садовая в селе Белянка, а также улицы Октябрьская, Народная и Дальняя в самом Шебекино. На май запланирован ремонт ям в селе Архангельское, а всего на данный момент в округе починили 6,967 км дорог, потратив на это свыше 58 млн рублей.