В Белгороде разыскивают пьяных водителей и любителей сильной тонировки

В Белгородской области сотрудники ГИБДД вышли в очередные рейды по нарушителям правил дорожного движения. Сплошные отработки начались с Белгорода: 15 мая с 16:00 до 02:00 автоинспекторы ищут пьяных водителей и любителей сильной тонировки.
«Охотиться» на нетрезвых автомобилистов сегодня будут также в Ивнянском районе с 22:00 до 02:00 и Старооскольском горокруге с 19:00 до 05:00.
В субботу, 16 мая, рейды по поиску пьяных водителей пройдут с 20:00 до 02:00 в Валуйском и с 22:00 до 02:00 в Яковлевском горокругах. В тот же день с 09:00 до 11:00 в Волоконовском районе ожидаются профилактические мероприятия по наезду транспорта на пешеходов.