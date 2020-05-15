В Белгороде разыскивают пьяных водителей и любителей сильной тонировки

В субботу, 16 мая, рейды по поиску пьяных водителей пройдут с 20:00 до 02:00 в Валуйском и с 22:00 до 02:00 в Яковлевском горокругах. В тот же день с 09:00 до 11:00 в Волоконовском районе ожидаются профилактические мероприятия по наезду транспорта на пешеходов.