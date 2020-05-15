В Белгороде построят крытый футбольный манеж за 272 млн рублей

Одноэтажный футбольный манеж построят в Белгороде на улице Белинского. Его общая площадь составит 10 300 м², а мощность — 40 человек в смену. Согласно документам госзакупки, заказчик работ — областной департамент строительства и транспорта. На постройку нового спортивного объекта потратят 272 млн рублей.