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В Белгороде построят крытый футбольный манеж за 272 млн рублей

15 мая 2020, 16:30
Фото: pixabay.com
Новая постройка появится в областном центре в 2021 году. Согласно документам госзакупки, средства в размере 272 млн рублей возьмут из бюджета Белгородской области. Строить манеж будет АО «Дирекция Юго-Западного района».

Одноэтажный футбольный манеж построят в Белгороде на улице Белинского. Его общая площадь составит 10 300 м², а мощность — 40 человек в смену. Согласно документам госзакупки, заказчик работ — областной департамент строительства и транспорта. На постройку нового спортивного объекта потратят 272 млн рублей.

В эту стоимость входит подготовка территории строительства (167 тысяч рублей), строительство футбольного поля (190 млн рублей), обустройство системы электроснабжения (121 тысячи рублей), наружные сети водоснабжения (217 тысячи рублей), наружные сети канализации (782 тысячи рублей), теплосети (125 тысяч рублей) и очистные сооружения дождевых стоков.

На благоустройство футбольного манежа запланировано потратить 732 тысячи рублей, а на озеленение — 97 тысяч рублей. Инженерные изыскания обошлись заказчику в 282 тысячи рублей, проектные работы — в 232 тысячи, а государственная экспертиза — в 143 тысячи.

Согласно проекту контракта, подрядчик самостоятельно, без привлечения субподрядчиков, должен будет залить фундамент, накрыть крышу, провести внутренние отделочные работы, обустроить наружные сети канализации и водоснабжения, а также благоустроить территорию.

Строить футбольный манеж будет АО «Дирекция Юго-Западного района». Новый спортивный объект планируют достроить до 3 декабря 2021 года.

Справка. АО «Дирекция Юго-Западного района» зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Александр Славкин.

Напомним, в 2019 году планировалось, что на футбольный манеж потратят 500 млн рублей. 94% средств на его строительство должны были поступить из федерального бюджета.

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