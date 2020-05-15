СКР завёл уголовные дела после атак на онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Так, анонимы разместили в интернете изображение известного деятеля фашизма. При этом под публикацией была подпись, что на фотографии якобы запечатлён полковник Алексеев В. М. В пресс-службе управления заметили, что подобные действия «преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».