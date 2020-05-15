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СКР завёл уголовные дела после атак на онлайн-шествие «Бессмертного полка»

15 мая 2020, 07:10
Фото: ИА "Бел.Ру"
Главное следственное управление СКР отреагировало на действия провокаторов и хакеров во время недавнего онлайн-шествия «Бессмертного полка». По фактам размещения на сайтах движения фотографий солдат вражеских армий возбуждены уголовные дела.

Так, анонимы разместили в интернете изображение известного деятеля фашизма. При этом под публикацией была подпись, что на фотографии якобы запечатлён полковник Алексеев В. М. В пресс-службе управления заметили, что подобные действия «преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».

Помимо этого, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» появилась анкета с фотографией главнокомандующего фашистской армией с комментарием, что на ней изображён участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо». По данным фактам заведены уголовные дела за реабилитацию нацизма. Причастных к преступлениям сейчас устанавливают.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году шествие пришлось перевести в онлайн-режим. Организаторы акции «Бессмертный полк» рассказали, что главной проблемой стали кибератаки.

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