Реструктурировать кредит могут не все белгородцы

С 20 марта по 6 мая наши граждане подали более 9 тыс. заявок в рамках программы по реструктуризации задолженностей. Это и кредитные каникулы в том числе. Одобрено более 5 тыс. заявок, по 4700 заявкам проведено изменение условий кредитных договоров. Общая сумма задолженностей — 1,7 млрд рублей. Отказали в удовлетворении заявок трём тысячам обратившихся. На рассмотрении 985 обращений, по ним банки ещё не приняли решения. На предоставление кредитных каникул документы подали 1300 белгородцев. Банки удовлетворили 750 требований, отказали 443 белгородцам.Андрей Беленко