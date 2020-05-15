Реструктурировать кредит могут не все белгородцы

Управляющий Отделением Белгород Банка России Андрей Беленко рассказал, как поддерживают белгородцев в период распространения коронавирусной инфекции. Как известно, с введением ограничений, в том числе и на работу, многие жители региона столкнулись с падением доходов или вовсе лишились заработка. Чтобы поддержать население, Центробанк ввёл ряд мер.
С 20 марта по 6 мая наши граждане подали более 9 тыс. заявок в рамках программы по реструктуризации задолженностей. Это и кредитные каникулы в том числе. Одобрено более 5 тыс. заявок, по 4700 заявкам проведено изменение условий кредитных договоров. Общая сумма задолженностей — 1,7 млрд рублей. Отказали в удовлетворении заявок трём тысячам обратившихся. На рассмотрении 985 обращений, по ним банки ещё не приняли решения. На предоставление кредитных каникул документы подали 1300 белгородцев. Банки удовлетворили 750 требований, отказали 443 белгородцам.Андрей Беленко
Одной из главных причин отказа Беленко назвал превышение максимального размера кредита. По этой причине отказали 75% обратившихся. Больше всего отказов в автокредитовании, это характерно для всей России, Белгородская область не является уникальной по сложившейся ситуации. По автокредитам предоставляют каникулы лишь каждому шестому заявителю.
Решением правительства РФ были установлены предельные суммы займов. По ипотечным кредитам это 2 млн рублей, по автокредитам — 600 тыс. рублей, по потребительским займам — 250 тыс. рублей. По кредитным картам — с лимитом 100 тыс. рублей. Сейчас 116 заявок находятся на рассмотрении у банков. По данным на 6 мая кредитными организациями рассмотрено 7700 заявлений белгородцев на реструктуризацию займов.Андрей Беленко
Эксперт говорит, что не всегда причиной отказа является превышение максимальной суммы. Зачастую люди не предоставляют необходимые документы, забывают приложить копию паспорта или сведения о заработной плате.
На вопрос, не приведёт ли такое количество заявок на предоставление каникул к ужесточению требований к гражданам при оформлении кредита, эксперт ответил, что Банк России пока не намерен менять имеющуюся схему выдачи денег.