ПФР: отцы могут подавать заявления на детские выплаты

Речь идёт о праве семей на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь будет предоставляться на детей до трёх лет, и на единовременные 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет. В пресс-службе отделения ПФР по Белгородской области подчеркнули, что обращаться с заявлением на получение денег может любой из родителей, указанный в свидетельстве о рождении ребёнка.