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ПФР: отцы могут подавать заявления на детские выплаты

15 мая 2020, 13:56
Фото: Бел.Ру
Заявление управляющего белгородским отделением ПФР Дмитрия Худаева о том, что обращаться за новым детским пособием отцы могут в исключительных случаях, вызвало волну недовольства. В пенсионном фонде прояснили ситуацию.

Речь идёт о праве семей на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь будет предоставляться на детей до трёх лет, и на единовременные 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет. В пресс-службе отделения ПФР по Белгородской области подчеркнули, что обращаться с заявлением на получение денег может любой из родителей, указанный в свидетельстве о рождении ребёнка.

Подать обращение можно до 1 октября в личном кабинете на портале госуслуг. Также доступен и визит в территориальные органы ПФР или офисы МФЦ. Напомним, что ранее Дмитрий Худаев просил подавать заявление от имени мам, объяснив это попыткой избежать затруднений.

Однако в межрегиональной общественной организации «Союз отцов» такой подход посчитали дискриминацией и предложили проводить служебные проверки, если папам откажут в подаче документов. Как отметил член президиума союза Павел Склянчук, никаких законных оснований «давать такие рекомендации» нет.

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