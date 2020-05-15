Онкодиспансер в Белгороде готовится к открытию после карантина

Операционную помощь на площадке хирургического отделения № 1, которое находится в отдельном корпусе, получили пациенты, нуждавшиеся в первоочередном оказании помощи по заболеваниям молочной железы и онкологическим заболеваниям мягких тканей. В депздраве заметили, что не получили ни одной жалобы за время карантина в онкодиспансере, а все пациенты решили дождаться снятия ограничений и получить помощь в Белгороде.