Онкодиспансер в Белгороде готовится к открытию после карантина

В обычном режиме на базе диспансера сейчас работают поликлиника, хирургия, радиология и дневные стационары. В пятницу, 15 мая, карантин должны снять в хирургическом отделении № 2 — там проведут заключительную дезинфекцию, после чего начнут принимать пациентов, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на замглавы депздрава Белгородской области Людмилу Крылову.
Операционную помощь на площадке хирургического отделения № 1, которое находится в отдельном корпусе, получили пациенты, нуждавшиеся в первоочередном оказании помощи по заболеваниям молочной железы и онкологическим заболеваниям мягких тканей. В депздраве заметили, что не получили ни одной жалобы за время карантина в онкодиспансере, а все пациенты решили дождаться снятия ограничений и получить помощь в Белгороде.
Напомним, врач-онколог скончался в городской больнице № 2 областного центра в ночь на 26 апреля. Его лечили от двусторонней пневмонии, а позже подтвердили диагноз «новая коронавирусная инфекция». Родным медика выплатят материальную помощь минимум в 1 млн рублей.