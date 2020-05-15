Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ограничения, тысяча больных, открытие развязки: чем запомнится неделя в Белгороде

15 мая 2020, 11:46
В полутораминутном ролике редакция ИА «Бел.Ру» рассказывает о главных событиях уходящей недели в областном центре и в регионе в целом.

На этой неделе в Белгородской области сперва открыли летние кафе, а потом снова приостановили их деятельность. Ограничили доступ белгородцев в парки и скверы. А вот торговые центры продолжат работать, кроме одного — ТЦ «Славянский» в Белгороде, который закрыли за несоблюдение масочного режима.

Число заболевших коронавирусом в регионе превысило тысячу человек. Умерло девять пациентов.

Выпускники пока не будут выходить в школы для подготовки к ЕГЭ — сроки его сдачи перенесли.

Из хороших новостей — открытие проезда по улице Механизаторов в Белгороде на двухуровневой развязке по улице Сумской.

Материалы по теме
Четвёртый умерший, продление ограничений, вторая волна вируса: Белгород за неделюМасочный режим, открытие ТЦ, шесть умерших с COVID-19: как прошла неделя в БелгородеМаски ввели, но торговые центры открыли: итоги недели в Белгородской области
#Ограничения#Коронавирус#Двухуровневая развязка#Итоги недели#ЕГЭ#Масочный режим#Дистанционное обучение#Эксклюзив#Видеофакт#Голосование по Конституции#Видео
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18