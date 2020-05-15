Ограничения, тысяча больных, открытие развязки: чем запомнится неделя в Белгороде

На этой неделе в Белгородской области сперва открыли летние кафе, а потом снова приостановили их деятельность. Ограничили доступ белгородцев в парки и скверы. А вот торговые центры продолжат работать, кроме одного — ТЦ «Славянский» в Белгороде, который закрыли за несоблюдение масочного режима.
Число заболевших коронавирусом в регионе превысило тысячу человек. Умерло девять пациентов.
Выпускники пока не будут выходить в школы для подготовки к ЕГЭ — сроки его сдачи перенесли.
Из хороших новостей — открытие проезда по улице Механизаторов в Белгороде на двухуровневой развязке по улице Сумской.