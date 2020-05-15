На границе Белгородской области задержали машину с запчастями для протезов рук и ног

Белгородские таможенники часто сообщают об интересных находках при досмотре на границе. Так, в январе мужчина пытался перевезти через границу наркотики, спрятанные в носке. Месяцем позже у гражданина Украины таможенники обнаружили 11 тыс. евро над шторкой люка в автомобиле. В марте у другого украинца в запасном колесе нашли сыворотку для роста ресниц.