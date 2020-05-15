На границе Белгородской области задержали машину с запчастями для протезов рук и ног

Грузовик для досмотра остановили в пункте пропуска «Нехотеевка». В кабине таможенники нашли 420 единиц запчастей для производства протезов рук и ног. Товар оценили в общей сложности на 100 тыс. рублей, декларации на него у водителя грузовика не оказалось.
Перевозившим груз мужчиной оказался гражданин Украины, там же он и закупил комплектующие. Запчасти для протезов водитель хотел продать в России.
Возбуждено административное дело за недекларирование товаров по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Запчасти у водителя изъяли и поместили в камеру вещдоков МАПП «Нехотеевка».
Белгородские таможенники часто сообщают об интересных находках при досмотре на границе. Так, в январе мужчина пытался перевезти через границу наркотики, спрятанные в носке. Месяцем позже у гражданина Украины таможенники обнаружили 11 тыс. евро над шторкой люка в автомобиле. В марте у другого украинца в запасном колесе нашли сыворотку для роста ресниц.