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На границе Белгородской области задержали машину с запчастями для протезов рук и ног

15 мая 2020, 08:04
Фото: пресс-служба Белгородской таможни
В кабине грузовика было 420 единиц товара, который предназначался для производства протезов рук и ног, сообщили в пресс-службе региональной таможни. Комплектующие у водителя — гражданина Украины изъяли, сам он попал под административное дело.

Грузовик для досмотра остановили в пункте пропуска «Нехотеевка». В кабине таможенники нашли 420 единиц запчастей для производства протезов рук и ног. Товар оценили в общей сложности на 100 тыс. рублей, декларации на него у водителя грузовика не оказалось.

Перевозившим груз мужчиной оказался гражданин Украины, там же он и закупил комплектующие. Запчасти для протезов водитель хотел продать в России.

Возбуждено административное дело за недекларирование товаров по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Запчасти у водителя изъяли и поместили в камеру вещдоков МАПП «Нехотеевка».

Белгородские таможенники часто сообщают об интересных находках при досмотре на границе. Так, в январе мужчина пытался перевезти через границу наркотики, спрятанные в носке. Месяцем позже у гражданина Украины таможенники обнаружили 11 тыс. евро над шторкой люка в автомобиле. В марте у другого украинца в запасном колесе нашли сыворотку для роста ресниц.

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