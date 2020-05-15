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Кибермошенники создали десятки фейковых сайтов госуслуг

15 мая 2020, 09:38
Фото: ИА "Бел.Ру"
Мошенники не смогли пройти мимо ажиотажа вокруг новых детских выплат — в Сети появились десятки фейковых сайтов госуслуг якобы для выдачи пособий. На ресурсах злоумышленники собирают личную информацию россиян и заставляют их уплачивать липовые штрафы или комиссии.

Сейчас известно о существовании примерно 30 новых доменных имён, в которых использованы разные вариации слова «госуслуги» и связанные с выплатами фразы: gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Как отмечают «Новые Известия», многие из этих порталов ещё даже не заполнены.

Ажиотаж после заявления президента РФ Владимира Путина о новых выплатах привёл к серьёзным сбоям на реальном портале госуслуг. Это могло сыграть на руку мошенникам, хотя рост числа фейковых дубликатов настоящего сайта специалисты стали отмечать ещё в апреле — более 70 клонов, которые воровали личные данные и участвовали в незаконных схемах с выплатами.

Эксперты советуют проверять доменное имя перед тем, как проводить какие-либо действия с сайтом. Название домена следует ввести в сервисе whois, который даст информацию о регистрации имени.

Напомним, сейчас родители детей от трёх до 16 лет могут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей — на это пособие уже оформили заявку более двух миллионов человек.

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