Кибермошенники создали десятки фейковых сайтов госуслуг

Ажиотаж после заявления президента РФ Владимира Путина о новых выплатах привёл к серьёзным сбоям на реальном портале госуслуг. Это могло сыграть на руку мошенникам, хотя рост числа фейковых дубликатов настоящего сайта специалисты стали отмечать ещё в апреле — более 70 клонов, которые воровали личные данные и участвовали в незаконных схемах с выплатами.