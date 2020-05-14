Старооскольцы подали рекордное число заявок для участия в программе «Стальное дерево»

От старооскольцев в этом году поступила 61 заявка, что почти в два раза превысило количество инициатив прошлого года. Проекты участников направлены на благоустройство и создание детских и спортивных площадок, парковых зон и набережных, установку арт-объектов, разработку и организацию музеев, интерактивных лабораторий, эко-троп, обучающих программ и мастер-классов, помощь ветеранам и детям, в том числе с особенностями развития и многое другое.