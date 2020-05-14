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Posted 14 мая 2020,, 09:49

Published 14 мая 2020,, 09:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольцы подали рекордное число заявок для участия в программе «Стальное дерево»

14 мая 2020, 09:49
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» – социальный партнёр НЛМК, завершили конкурсный отбор заявок на гранты программы «Стальное дерево», которая направлена на поддержку социально значимых инициатив активных жителей Старого Оскола.

От старооскольцев в этом году поступила 61 заявка, что почти в два раза превысило количество инициатив прошлого года. Проекты участников направлены на благоустройство и создание детских и спортивных площадок, парковых зон и набережных, установку арт-объектов, разработку и организацию музеев, интерактивных лабораторий, эко-троп, обучающих программ и мастер-классов, помощь ветеранам и детям, в том числе с особенностями развития и многое другое.

В конкурсе участвуют жители округа, а также зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Конкурсная комиссия в составе представителей фонда, Стойленского ГОКа и администрации Старооскольского городского округа выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат целевые гранты для воплощения идей.

В 2020 году гранты предоставят на проекты по направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодёжи, милосердие и забота.

Победители смогут воплотить в жизнь свои инициативы в течение шести месяцев после утверждения проекта конкурсной комиссией. Максимальный размер гранта для них составит 300 тысяч рублей.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует на территории Старооскольского городского округа с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Стойленского ГОКа в 2018 году реализовали семь социально значимых проектов. С 2019 года программа открыта для всех жителей округа. В рамках программы в городе реализовали 11 проектов, среди которых – образовательные проекты для детей и молодёжи, детские площадки для занятий спортом, обустройство этнических зон и т.д. Реализацию ещё одного проекта планируется возобновить летом текущего года.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Общество#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Благотворительность#Сгок#Стальное дерево#Программа «Стальное дерево»
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