Собранные «Единой Россией» деньги пойдут на реанимобили и маски для жителей регионов

Kursdela.biz пишет, что, со слов Медведева, по утвержденному совместно с Минздравом плану средства пойдут на приобретение защитных костюмов для врачей и реанимобилей с аппаратами ИВЛ. Технику передадут наиболее нуждающимся регионам.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко, вместе с тем, в формате онлайн-конференции назвали регионы, где помощь врачам со средствами индивидуальной защиты сейчас является необходимой — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область и ряд других регионов.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», Андрей Турчак рассказал, что определенная часть финобеспечения будет потрачена на закупку медмасок, которые будут в дальнейшем на бесплатной основе раздаваться активистами партийных волонтерских центров жителям по всей России.
Отмечается, что министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил вклад «Единой России» в помощь гражданам и врачам в период пандемии. Он поблагодарил партию за помощь медработникам и высокую гражданскую ответственность.
«Депутаты всех уровней — Госдумы, областные и земские внесли свой вклад в борьбу с пандемией. На собранные средства закупили аппараты искусственной вентиляции легких, а также средства индивидуальной защиты для медицинских сотрудников: маски, специальные халаты, перчатки, дезинфекторы. Все это в тесном сотрудничестве с областным департаментом здравоохранения. Помощь направляем туда, где она сейчас нужнее всего.
Также собранные партийцами средства направляем на адресную помощь семьям. В особом внимании и поддержке сейчас нуждаются многодетные родители. Так, в Грайворонском городском округе многодетная мама Светлана Пономаренко создала общественный центр «Не проходите мимо». Мама шестерых детей решила помогать другим многодетным семьям. Светлана написала сообщение в группе регионального отделения «Единой России». Женщина рассказала, что сейчас семьи с детьми нуждаются в продуктах. Чаще пайки собирают для взрослых, а детям нужны и молочные продукты, мясо, фрукты, сладости. В поддержке нуждаются 47 семей. Молодые депутаты сразу же откликнулись на помощь. Мы сформировали продуктовые наборы в соответствии с пожеланиями семей, и партийцы вместе с волонтерами общественного центра передадут их адресатам.
Также партийцы оказывают адресную поддержку местным жителям. Так, молодой депутат, предприниматель Игорь Закотенко передал около 300 продуктовых наборов ветеранам труда, людям, которые посвятили всю свою жизнь работе на предприятии», — рассказала председатель областной Думы, секретарь регионального отделения партии Наталия Полуянова.