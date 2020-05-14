Собранные «Единой Россией» деньги пойдут на реанимобили и маски для жителей регионов

Также собранные партийцами средства направляем на адресную помощь семьям. В особом внимании и поддержке сейчас нуждаются многодетные родители. Так, в Грайворонском городском округе многодетная мама Светлана Пономаренко создала общественный центр «Не проходите мимо». Мама шестерых детей решила помогать другим многодетным семьям. Светлана написала сообщение в группе регионального отделения «Единой России». Женщина рассказала, что сейчас семьи с детьми нуждаются в продуктах. Чаще пайки собирают для взрослых, а детям нужны и молочные продукты, мясо, фрукты, сладости. В поддержке нуждаются 47 семей. Молодые депутаты сразу же откликнулись на помощь. Мы сформировали продуктовые наборы в соответствии с пожеланиями семей, и партийцы вместе с волонтерами общественного центра передадут их адресатам.