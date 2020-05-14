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Клиентские центры «Газпром межрегионгаз» в Белгородской области возобновили работу

14 мая 2020, 12:00
Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
14 мая возобновили работу клиентские центры компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в Белгородской области.

В соответствии с Планом поэтапного выхода из режима самоизоляции с 14 мая на всей территории региона возобновили работу клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» и подразделения, работающие по принципу «Единое Окно», АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сотрудники компаний неукоснительно соблюдают все требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции — ежедневно проходят медицинский контроль, используют необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики. Регулярно проводится санитарная обработка помещений.

Внимание! В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области, согласно Постановлению губернатора Белгородской области от 08.05.2020 №58, обслуживание клиентов производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (ограничено количество находящихся в помещениях граждан, не обслуживаются граждане, не использующие средства защиты органов дыхания). В ожидании входа в помещение необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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