Клиентские центры «Газпром межрегионгаз» в Белгородской области возобновили работу

Внимание! В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области, согласно Постановлению губернатора Белгородской области от 08.05.2020 №58, обслуживание клиентов производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (ограничено количество находящихся в помещениях граждан, не обслуживаются граждане, не использующие средства защиты органов дыхания). В ожидании входа в помещение необходимо соблюдать социальную дистанцию.