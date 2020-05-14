Из-за коронавируса в Белгородской области закрыли корпус Красногвардейской ЦРБ

В Красногвардейской ЦРБ в Бирюче закрыли на карантин лечебный корпус. Это сделали после того, как в реанимацию попал пациент с коронавирусом, сообщили на брифинге в депздраве 14 мая. Он поступил с другим заболеванием, но тестирование показало положительный результат на COVID-19. Как выяснилось позже, заразился пациент из семейного очага.
После получения положительного результата отделение закрыли, а всех контактных — 15 сотрудников реанимации и пять человек, которые проходили вместе с ним лечение — обследовали. Все пациенты COVID-отрицательные. Заразились два медика, их отстранили от работы, они лечатся амбулаторно.
Поликлиника Красногвардейской ЦРБ продолжает работать, частично просанировано приёмное отделение.
Нуждающиеся в медпомощи жители района получают её на дому. Тех, кому требуется экстренная помощь, в том числе хирургическое вмешательство, перенаправляют в Алексеевскую ЦРБ.
По словам замначальника депздрава Людмилы Крыловой, 18 мая в больнице пройдёт заключительная дезинфекция. По плану уже 20 мая Красногвардейская ЦРБ будет работать в прежнем режиме.
Также стало известно, что коронавирусом заразилась заведующая инфекционным отделением этой больницы. Ранее она трижды сдавала тест на COVID-19, но все они были отрицательными. Врача изолировали, болезнь проходит бессимптомно.
Слухи о заражении медика распространились ещё в начале апреля: якобы врач подхватила инфекцию от сына из Москвы, однако тогда в депздраве информацию не подтвердили. Сам родственник завотделением дал большое интервью ИА «Бел.Ру», в котором рассказал, как он и его семья отреагировали на мгновенную славу.
По состоянию на 14 мая в Красногвардейском районе зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом. Выписаны по выздоровлению восемь человек, один скончался. Продолжают лечение 27 пациентов.
Отметим, что это не первые случаи коронавируса у медиков. Диагнозы подтвердили у двух сотрудников детской стоматологической поликлиники в Старом Осколе, медучреждение на время закрыли.
30 апреля COVID-19 выявили у пациентки, лечившейся в кардиологическом отделении областной больницы, которая сама является доктором. Коронавирус диагностировали и у медика областной больницы, но между собой два случая не связаны.
Очаг заболевания был в онкодиспансере в Белгороде, заразившийся от пациентки врач скончался. Коронавирус подтвердили и у девяти медиков областной инфекционной больницы.