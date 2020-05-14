Из-за коронавируса в Белгородской области закрыли корпус Красногвардейской ЦРБ

В Красногвардейской ЦРБ в Бирюче закрыли на карантин лечебный корпус. Это сделали после того, как в реанимацию попал пациент с коронавирусом, сообщили на брифинге в депздраве 14 мая. Он поступил с другим заболеванием, но тестирование показало положительный результат на COVID-19. Как выяснилось позже, заразился пациент из семейного очага.