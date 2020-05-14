Белгородский охотничий клуб может потерять арендованные земли в Мурманской области

«Охотничий клуб БЭЗРК» арендовал 73 тысячи гектаров на реке Поной на 30 лет в 2019 году. Стоимость аренды — полтора рубля за гектар. Соглашение с охотничьим клубом заключили на основании аукциона. На торги подали две заявки, но на конкурсную процедуру приехали только белгородцы. Их и признали победителями.
Однако местные оленеводы взбунтовались, сообщает «7×7». Коренной народ Севера саами, для которых оленеводство является основным промыслом, решил, что белгородские арендаторы организуют VIP-охоту на лосей и оленей. Последние, к слову, внесены в Красную книгу. Саами даже обратились в суд и в ООН с требованиями защитить интересы коренных народов.
После заключения договора аренды, представители белгородского клуба встречались с местными жителями и убеждали их, что с появлением охотников популяция оленей и лосей, напротив, увеличится.
Однако, по мнению гражданского активиста и руководителя Фонда саамского наследия и развития Андрея Данилова, решение о сдаче земель в аренду приняли без информированного согласия местных жителей. Тогда в 2019 году Фонд саамского наследия и развития обратился в Постоянный форум коренных народов ООН. Активисты утверждали, что мурманские чиновники, предоставив угодья в аренду белгородцам, ущемляют права коренного населения. Данилов в судебном порядке потребовал поставить ему в охотничьем билете разрешение на охоту. Но суд в иске отказал.
Власти Мурманской области после многочисленных жалоб саами решили расторгнуть договор аренды участка в тундре с белгородцами, направив им соответствующее письмо. Журналисты издания, опубликовавшие материал о противостоянии, связались с главой охотничьего клуба «БЭЗРК» Александром Дадыкиным.
Он подтвердил, что письмо клуб получил, и рассказал, что организация уже понесла убытки в размере около 4 млн рублей. Средства охотники потратили на организацию хозяйства: купили три снегохода общей стоимостью 3 млн рублей, построили базу, проект которой обошёлся в 200 тысяч рублей, выплати деньги егерям и провели маркировку территории.
Дадыкин отметил, что клуб планировал создать угодье, где бы олени были защищены. По их задумке, охотиться можно было бы только на лосей, но по квотам. Белгородец также отметил, что местные жители охотятся нелегально, и, пока нет лесничества, сдерживать браконьеров некому.
На сегодняшний день официальная причина расторжения договора аренды — недовольство местного населения. Но в полученном письме есть только предложение расторгнуть договор. То есть клуб может отказаться от подобного предложения. Руководство охотклуба уверено, что всё равно саами не дадут развивать угодье и их бизнес понесёт ещё большие потери.
Справка. Некоммерческое партнёрство «Охотничий клуб БЭЗРК» зарегистрировано 30 июля 2014 года в Ракитянском районе Белгородской области. Директор клуба — Александр Дадыкин. Основной вид деятельности — охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Учредитель клуба — Александр Орлов. Бизнесмен является совладельцем ООО «Белгранкорм» (34% доли в УК) и ОАО «БЭЗРК» (4,57%).