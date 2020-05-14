Белгородский охотничий клуб может потерять арендованные земли в Мурманской области

Однако, по мнению гражданского активиста и руководителя Фонда саамского наследия и развития Андрея Данилова, решение о сдаче земель в аренду приняли без информированного согласия местных жителей. Тогда в 2019 году Фонд саамского наследия и развития обратился в Постоянный форум коренных народов ООН. Активисты утверждали, что мурманские чиновники, предоставив угодья в аренду белгородцам, ущемляют права коренного населения. Данилов в судебном порядке потребовал поставить ему в охотничьем билете разрешение на охоту. Но суд в иске отказал.