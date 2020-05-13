Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ввоз домашних животных-компаньонов упростили для возвращающихся из-за границы россиян

13 мая 2020, 09:04
Фото: pixabay.com
Граждане, которые находятся за границей и хотят вернуться в РФ, смогут провезти животных-компаньонов по упрощённым правилам. Если раньше Россельхознадзор требовал отметку о клиническом осмотре в ветпаспорте, то сейчас сделал этот пункт необязательным.

Ввоз животных-компаньонов допускается и в сопровождении ветсертификатов с незаполненными графами о номерах рейсов и маршрутах следования. Обязательным остаётся требование к обязательной вакцинации против бешенства, уточнили в пресс-службе ведомства. Животные должны быть привиты не позднее чем за 20 дней до путешествия, если прививку им не ставили в течение последнего года.

Ранее в управлении Россельхознадзора по Белгородской области сообщили, что домашние животные тоже могут заразиться коронавирусом. При этом питомцы не заразны для хозяина, но могут распространить инфекцию на других животных.

В ведомстве призвали белгородцев с подтверждённым COVID-19 чаще мыть руки, не давать животным корм с рук, меньше контактировать с ними и использовать защитную маску. О том, что питомец заболел, могут свидетельствовать снижение активности и потеря интереса к еде.

Материалы по теме
За два месяца 459 белгородцев пострадали от укусов животныхВ Белгородской области стерилизуют и промаркируют бездомных животныхВ Белгородской области с начала года нашли 17 бешеных животных
#Новости#Ввоз#Ограничения#Заграница#Животные#Общество
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11