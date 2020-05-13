Ввоз домашних животных-компаньонов упростили для возвращающихся из-за границы россиян

Ввоз животных-компаньонов допускается и в сопровождении ветсертификатов с незаполненными графами о номерах рейсов и маршрутах следования. Обязательным остаётся требование к обязательной вакцинации против бешенства, уточнили в пресс-службе ведомства. Животные должны быть привиты не позднее чем за 20 дней до путешествия, если прививку им не ставили в течение последнего года.
Ранее в управлении Россельхознадзора по Белгородской области сообщили, что домашние животные тоже могут заразиться коронавирусом. При этом питомцы не заразны для хозяина, но могут распространить инфекцию на других животных.
В ведомстве призвали белгородцев с подтверждённым COVID-19 чаще мыть руки, не давать животным корм с рук, меньше контактировать с ними и использовать защитную маску. О том, что питомец заболел, могут свидетельствовать снижение активности и потеря интереса к еде.