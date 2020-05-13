В ЦФО за год стало больше только белгородцев, москвичей и жителей Подмосковья

По состоянию на 1 января 2020 года в Белгородской области проживало около 1 549 100 человек. За год прирост составил 1,7 тыс., или 0,1%. Доля белгородцев в общей численности населения Центрального федерального округа – 3,9%, России – 1,1%.
Белгородская область вошла в тройку регионов ЦФО, в которых с 2019 года численность населения выросла. Кроме неё в топ вошли Москва и Московская область.
В ЦФО по численности населения Белгородская область находится на четвёртом месте. Её опередили Москва (12,6 млн), Московская (7,6 млн) и Воронежская (2,3 млн) области.
В Белгородской области насчитывается больше миллиона горожан. За год число проживающих в городах выросло на 1,7 тыс. человек (+0,2%). Количество селян практически не изменилось – более 500 тыс. человек, прирост на семь человек за год.
По итогам 2019-го стало больше людей в Белгородском (+3,7%) и Прохоровском (+1,2%) районах, Белгороде и Яковлевском (+0,4% в каждом), Грайворонском (+0,3%) горокругах, Красногвардейском (+0,2%) районе.
Снизилась численность населения в Ивнянском (-2,1%), Вейделевском (-1,8%), Красненском (-1,7%), Волоконовском и в Корочанском районах (-1,3% в каждом), Алексеевском (-1,1%) и Шебекинском (-0,9%) горокругах.
Наибольший прирост среди городов по населению показали Бирюч (+2,9%), Грайворон (+1%) и Белгород (+0,4%), среди посёлков городского типа – Северный (+4,6%), Разумное (+3,9%) и Прохоровка (+1,1%).
Уменьшилось число горожан в Короче (-1,3%), Шебекино (-1,1%) и Алексеевке (-1%), а также в пгт Пятницкое и Ивня (-2% в каждом), в Октябрьском (-1,9%) и Вейделевке (-1,8%), в Яковлево (-1,7%).
Сельского населения стало больше в Белгородском (+3,9%) и Прохоровском (+1,2%) районах, Яковлевском (+0,8%) и Грайворонском (+0,1%) горокругах. Заметнее всего показатель за год уменьшился в Ивнянском (-2,1%), Вейделевском, Волоконовском (-1,9% в каждом) и в Красненском (-1,7%) районах.
Рассчитали статистики и демографический прогноз для Белгородской области. По наиболее вероятной модели численность населения региона будет расти до 2023 года, а потом начнёт снижаться. К 2033-му она составит около 1 544 400 человек. После этого численность вновь вырастет – до 1 546 800 белгородцев в 2036 году.