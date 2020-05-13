Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ЦФО за год стало больше только белгородцев, москвичей и жителей Подмосковья

13 мая 2020, 17:22
Фото: pixabay.com
По числу проживающих Белгородская область – четвёртая в Центральном федеральном округе, сообщили в Белгородстате. Больше населения только в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом за год в регионе увеличилось именно число горожан, а численность селян практически не изменилась.

По состоянию на 1 января 2020 года в Белгородской области проживало около 1 549 100 человек. За год прирост составил 1,7 тыс., или 0,1%. Доля белгородцев в общей численности населения Центрального федерального округа – 3,9%, России – 1,1%.

Белгородская область вошла в тройку регионов ЦФО, в которых с 2019 года численность населения выросла. Кроме неё в топ вошли Москва и Московская область.

В ЦФО по численности населения Белгородская область находится на четвёртом месте. Её опередили Москва (12,6 млн), Московская (7,6 млн) и Воронежская (2,3 млн) области.

В Белгородской области насчитывается больше миллиона горожан. За год число проживающих в городах выросло на 1,7 тыс. человек (+0,2%). Количество селян практически не изменилось – более 500 тыс. человек, прирост на семь человек за год.

По итогам 2019-го стало больше людей в Белгородском (+3,7%) и Прохоровском (+1,2%) районах, Белгороде и Яковлевском (+0,4% в каждом), Грайворонском (+0,3%) горокругах, Красногвардейском (+0,2%) районе.

Снизилась численность населения в Ивнянском (-2,1%), Вейделевском (-1,8%), Красненском (-1,7%), Волоконовском и в Корочанском районах (-1,3% в каждом), Алексеевском (-1,1%) и Шебекинском (-0,9%) горокругах.

Наибольший прирост среди городов по населению показали Бирюч (+2,9%), Грайворон (+1%) и Белгород (+0,4%), среди посёлков городского типа – Северный (+4,6%), Разумное (+3,9%) и Прохоровка (+1,1%).

Уменьшилось число горожан в Короче (-1,3%), Шебекино (-1,1%) и Алексеевке (-1%), а также в пгт Пятницкое и Ивня (-2% в каждом), в Октябрьском (-1,9%) и Вейделевке (-1,8%), в Яковлево (-1,7%).

Сельского населения стало больше в Белгородском (+3,9%) и Прохоровском (+1,2%) районах, Яковлевском (+0,8%) и Грайворонском (+0,1%) горокругах. Заметнее всего показатель за год уменьшился в Ивнянском (-2,1%), Вейделевском, Волоконовском (-1,9% в каждом) и в Красненском (-1,7%) районах.

Рассчитали статистики и демографический прогноз для Белгородской области. По наиболее вероятной модели численность населения региона будет расти до 2023 года, а потом начнёт снижаться. К 2033-му она составит около 1 544 400 человек. После этого численность вновь вырастет – до 1 546 800 белгородцев в 2036 году.

Материалы по теме
Росстат дал прогноз по изменению численности населения до 2036 годаТалисманом переписи населения стала Цыпа ВиПиНБелгородская область не попала в число регионов с приростом населения
#Новости#Москва#Белгородстат#Цфо#Московская область#Белгородская область#Численность населения#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11