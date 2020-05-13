В ЦФО за год стало больше только белгородцев, москвичей и жителей Подмосковья

Рассчитали статистики и демографический прогноз для Белгородской области. По наиболее вероятной модели численность населения региона будет расти до 2023 года, а потом начнёт снижаться. К 2033-му она составит около 1 544 400 человек. После этого численность вновь вырастет – до 1 546 800 белгородцев в 2036 году.