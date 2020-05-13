В Белгородской области запустили онлайн-навигатор мер поддержки в период эпидемии

В разделе для бизнеса собрана вся актуальная информация для белгородских предпринимателей: от калькулятора федеральных мер поддержки МСП до региональной помощи, на которую может рассчитывать бизнес в период пандемии. Жители региона могут найти на портале данные по различным льготам или пособиям, а также услугам, которые можно получить, находясь дома.
Как отметил глава департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников, подобная информация есть и на других сайтах, но именно для жителей региона решили создать своеобразный агрегатор. Сайт будет обновляться по мере появления новых мер поддержки как федерального, так и местного уровня.