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В Белгородской области запустили онлайн-навигатор мер поддержки в период эпидемии

13 мая 2020, 09:54
Фото: ИА "Бел.Ру"
Жители и предприниматели Белгородской области могут узнать обо всех мерах поддержки на едином портале. Онлайн-агрегатор объединил не только информацию о региональных и федеральных программах, действующих в период коронавируса, но и все необходимые контакты.

В разделе для бизнеса собрана вся актуальная информация для белгородских предпринимателей: от калькулятора федеральных мер поддержки МСП до региональной помощи, на которую может рассчитывать бизнес в период пандемии. Жители региона могут найти на портале данные по различным льготам или пособиям, а также услугам, которые можно получить, находясь дома.

Как отметил глава департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников, подобная информация есть и на других сайтах, но именно для жителей региона решили создать своеобразный агрегатор. Сайт будет обновляться по мере появления новых мер поддержки как федерального, так и местного уровня.

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