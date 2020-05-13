Смягчение самоизоляции в Белгородской области стало самым радикальным в Черноземье

Чуть больше – 994 случая – отмечено в Липецкой области, где с 12 мая карантинные меры поставлены на паузу. Торговые центры здесь не открыли, как и кинотеатры, фитнес-центры, общепит и вещевые рынки. Зато запустили областное автобусное сообщение, а МФЦ разрешили работать по предварительной записи. Снова открыты кладбища в Липецкой области. Авиасообщение с регионом власти готовы возобновлять «по запросам авиакомпаний».