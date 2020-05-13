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Смягчение самоизоляции в Белгородской области стало самым радикальным в Черноземье

13 мая 2020, 06:52
Фото: https://pixabay.com/ru/
Власти регионов Черноземья по-разному подошли к смягчению введённых из-за COVID-19 ограничений. Однако самые радикальные шаги предприняли в Белгородской области – здесь открыли торговые центры, общепит и даже зоопарки.

С 12 мая в регионе снова открылись торговые и развлекательные центры, летние площадки при кафе, заведения общественного питания, вузы и школы для выпускных классов и некоторые места отдыха. Желающие могут заниматься спортом на улице. По данным «Коммерсанта» на 12 мая, в Белгородской области меньше всего заболевших в Черноземье – 852 человека.

Чуть больше – 994 случая – отмечено в Липецкой области, где с 12 мая карантинные меры поставлены на паузу. Торговые центры здесь не открыли, как и кинотеатры, фитнес-центры, общепит и вещевые рынки. Зато запустили областное автобусное сообщение, а МФЦ разрешили работать по предварительной записи. Снова открыты кладбища в Липецкой области. Авиасообщение с регионом власти готовы возобновлять «по запросам авиакомпаний».

В Курской области, где выявлено 1544 случая заражения коронавирусом, режим обязательной самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет. Но им разрешили работать, если так решит руководство компаний. В регионе могут возобновить деятельность закрытые на нерабочие дни организации, кроме общепита и развлекательной индустрии. Стоматологи могут оказывать только экстренную помощь.

Власти Орловской области (всего 1148 случая) продлили ограничения до конца мая, но открыли парки, скверы, детские площадки и разрешили заниматься спортом на улице. Правда, эти послабления не касаются Болхова, Мценска и Мценского района с большим числом заражённых.

Нет послаблений и в Тамбовской области (1483 больных) – режим продлён до 17 мая. В регионе действует обязательный масочный режим. В Воронежской области (943 случая) возобновили работу платных парковок в областном центре, а наказывать за неоплаченную парковку будут с 18 мая. Работают стройплощадки, предприятия агропромышленного комплекса и частично – малый бизнес.

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