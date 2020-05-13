СГОК представлен на Аллее Трудовой Славы Белгородской области

Стойленский ГОК был признан одним из лучших в работе над сокращением травматизма и профзаболеваемости на производстве по итогам 2019 года. Комбинат ежегодно реализует программу мероприятий по улучшению условий труда, оздоровлению работников и повышению промышленной безопасности. В течение 2019 года на предприятии были реализованы более 100 мероприятий.
Обновление областной Аллеи Трудовой Славы проводится ежегодно и является одним из главных мероприятий Белгородской области. В этом году постановлением губернатора Белгородской области определены более 30 лучших организаций и более 30 работников, достигших значительных показателей в производственной, социальной и других сферах трудовой деятельности. Это представители агропромышленного комплекса, промышленности, энергетической и строительной сфер, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, транспорта, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.