СГОК представлен на Аллее Трудовой Славы Белгородской области

Стойленский ГОК был признан одним из лучших в работе над сокращением травматизма и профзаболеваемости на производстве по итогам 2019 года. Комбинат ежегодно реализует программу мероприятий по улучшению условий труда, оздоровлению работников и повышению промышленной безопасности. В течение 2019 года на предприятии были реализованы более 100 мероприятий.