С уснувшего на остановке белгородца сняли золотую цепочку за 50 тысяч рублей

Напомним, что зимой ограбили ещё одного белгородца, который также лишился золотой цепочки. Однако, кроме украшения, у него украли телефон, ключи от автомобиля и деньги. Случай произошёл в местной бане. Тогда за грабёж на 380 тыс. рублей подозреваемому грозило до шести лет заключения.