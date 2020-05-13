С уснувшего на остановке белгородца сняли золотую цепочку за 50 тысяч рублей

49-летний житель областного центра собирался встретиться со своей знакомой на остановке. Мужчина задремал на скамейке, пока ожидал её. Именно тогда к нему подсел 41-летний ранее судимый мужчина. Он заметил, что потерпевший спит, и сорвал с его шеи золотую цепочку.
Грабёж заметила женщина. Именно она вызвала полицию и разбудила потерпевшего.
Сотрудники правоохранительных органов нашли правонарушителя на одной из улиц города, но ювелирного украшения при нём не было. Грабитель заявил, что выбросил его, потому что испугался. По данным потерпевшего, цепочка стоила 50 000 рублей.
Теперь белгородцу грозит четыре года тюрьмы по ч. 1 ст. 161 УК РФ за грабёж.
Напомним, что зимой ограбили ещё одного белгородца, который также лишился золотой цепочки. Однако, кроме украшения, у него украли телефон, ключи от автомобиля и деньги. Случай произошёл в местной бане. Тогда за грабёж на 380 тыс. рублей подозреваемому грозило до шести лет заключения.