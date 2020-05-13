Белгородцев призвали не спешить с подачей заявлений на детские выплаты

В Белгороде сотрудники Пенсионного фонда провели пресс-конференцию, на которой рассказали о новых мерах поддержки семей с детьми. По словам управляющего региональным отделением Дмитрия Худаева, за апрель и май в регионе уже выплатили более 211 млн рублей. Пособия получили около 19 тыс. семей, которые имеют материнский капитал. Поскольку сейчас выплаты будут производиться вне зависимости от того, есть у родителей право на материнский капитал или нет, в Пенсионном фонде ожидают резкий скачок числа обращений.
По предварительным подсчётам, в Белгородской области более 230 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет. Каждая семья, в которой воспитывается ребёнок с 3 до 15 лет включительно, может обратиться за получением единовременной выплаты (в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка указанного возраста в семье — прим. ред.). Делать это лучше дистанционно. Деньги будут поступать с 1 июня текущего года, заявление можно будет подать до 1 октября 2020 года. Дмитрий Худаев
Худаев подчеркнул, что нет необходимости срочно приниматься за оформление документов — время ещё есть. В связи с тем, что многие россияне решили обратиться за выплатами сразу, возросла нагрузка на портал «Госуслуги». Как отметил Худаев, сейчас сервис работает с перебоями, войти получается не с первого раза и не в любой момент.
Складывается впечатление, будто сегодня последний день выдачи этих денег. Обращаюсь ко всем: не надо спешить. Все деньги получат. Все до единой семьи получат свои деньги в срок, начиная с 1 июня. Поэтому не нужно никакой паники. Мы работаем в штатном режиме, заявления принимаются до 1 октября, не нужно торопиться. Наверное, есть же и такие семьи, кому, может быть, эти 10 тысяч не так уж и нужны (срочно — прим. ред.). Дмитрий Худаев
Худаев сообщил, что выплаты различаются по размеру: 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей. Первую категорию получают семьи, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также все родители, у которых ребёнок появился уже в 2020 году. Период выплаты рассчитан на три месяца – с апреля по июнь текущего года. А вот на вторую категорию могут претендовать все семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Этого возраста дети должны быть на период с 11 мая по 30 июня текущего года. Выплата будет единовременной, но на каждого ребёнка указанного возраста.
Выплаты не будут учитываться при учёте дохода семьи. То есть, они не повлияют на получение каких-то других выплат, например, в соцзащите.