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Белгородцев призвали не спешить с подачей заявлений на детские выплаты

13 мая 2020, 13:03
Фото: pixabay.com
В региональном отделении Пенсионного фонда России сообщили, что число обратившихся за выплатами после выступления президента резко возросло. Из-за этого у специалистов очень много работы, сайт «Госуслуг» работает с перебоями, а у МФЦ собираются огромные очереди.

В Белгороде сотрудники Пенсионного фонда провели пресс-конференцию, на которой рассказали о новых мерах поддержки семей с детьми. По словам управляющего региональным отделением Дмитрия Худаева, за апрель и май в регионе уже выплатили более 211 млн рублей. Пособия получили около 19 тыс. семей, которые имеют материнский капитал. Поскольку сейчас выплаты будут производиться вне зависимости от того, есть у родителей право на материнский капитал или нет, в Пенсионном фонде ожидают резкий скачок числа обращений.

По предварительным подсчётам, в Белгородской области более 230 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет. Каждая семья, в которой воспитывается ребёнок с 3 до 15 лет включительно, может обратиться за получением единовременной выплаты (в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка указанного возраста в семье — прим. ред.). Делать это лучше дистанционно. Деньги будут поступать с 1 июня текущего года, заявление можно будет подать до 1 октября 2020 года. Дмитрий Худаев

Худаев подчеркнул, что нет необходимости срочно приниматься за оформление документов — время ещё есть. В связи с тем, что многие россияне решили обратиться за выплатами сразу, возросла нагрузка на портал «Госуслуги». Как отметил Худаев, сейчас сервис работает с перебоями, войти получается не с первого раза и не в любой момент.

Складывается впечатление, будто сегодня последний день выдачи этих денег. Обращаюсь ко всем: не надо спешить. Все деньги получат. Все до единой семьи получат свои деньги в срок, начиная с 1 июня. Поэтому не нужно никакой паники. Мы работаем в штатном режиме, заявления принимаются до 1 октября, не нужно торопиться. Наверное, есть же и такие семьи, кому, может быть, эти 10 тысяч не так уж и нужны (срочно — прим. ред.). Дмитрий Худаев

Худаев сообщил, что выплаты различаются по размеру: 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей. Первую категорию получают семьи, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также все родители, у которых ребёнок появился уже в 2020 году. Период выплаты рассчитан на три месяца – с апреля по июнь текущего года. А вот на вторую категорию могут претендовать все семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Этого возраста дети должны быть на период с 11 мая по 30 июня текущего года. Выплата будет единовременной, но на каждого ребёнка указанного возраста.

Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
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Выплаты не будут учитываться при учёте дохода семьи. То есть, они не повлияют на получение каких-то других выплат, например, в соцзащите.

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