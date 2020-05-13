Белгородцев призвали не спешить с подачей заявлений на детские выплаты

Худаев сообщил, что выплаты различаются по размеру: 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей. Первую категорию получают семьи, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также все родители, у которых ребёнок появился уже в 2020 году. Период выплаты рассчитан на три месяца – с апреля по июнь текущего года. А вот на вторую категорию могут претендовать все семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Этого возраста дети должны быть на период с 11 мая по 30 июня текущего года. Выплата будет единовременной, но на каждого ребёнка указанного возраста.