Белгородец обвинил полицейских в вымогательстве, пытаясь обмануть жену

В апреле этого года подозреваемый рассказал жене, что полицейские изъяли у него свыше 1,5 млн рублей и вымогали ещё 300 тыс. Женщина обратилась в органы с заявлением, а 17 апреля якобы пострадавший подтвердил следователю факт изъятия полицейскими денег.
По данным Следственного управления СКР по Белгородской области, во время проверки оказалось, что крупную сумму мужчина потратил сам и пытался скрыть этот факт от жены. Теперь он стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.