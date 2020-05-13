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Белгородец обвинил полицейских в вымогательстве, пытаясь обмануть жену

13 мая 2020, 07:09
Фото: ИА Бел.Ру
Жителю Белгорода придётся ответить за заведомо ложное обвинение сотрудников полиции в вымогательстве крупной суммы. Как оказалось, за этим скрывалась попытка мужчины скрыть от супруги, на что действительно были потрачены деньги.

В апреле этого года подозреваемый рассказал жене, что полицейские изъяли у него свыше 1,5 млн рублей и вымогали ещё 300 тыс. Женщина обратилась в органы с заявлением, а 17 апреля якобы пострадавший подтвердил следователю факт изъятия полицейскими денег.

По данным Следственного управления СКР по Белгородской области, во время проверки оказалось, что крупную сумму мужчина потратил сам и пытался скрыть этот факт от жены. Теперь он стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.

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