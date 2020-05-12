В посадке под Белгородом нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли в посадке между посёлками Ракитное и Пролетарский утром 12 мая. Фотографии с места происшествия появились в группе «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте». О подробностях происшествия там не сообщалось.
В Следственном комитете по Белгородской области ИА «Бел.Ру» пояснили, что мужчина не имеет следов насильственной смерти, случай этот не криминальный. Точные причины смерти установит вскрытие, но по предварительной версии, у мужчины не выдержало сердце на фоне употребления алкоголя.