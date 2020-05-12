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В посадке под Белгородом нашли тело мужчины

12 мая 2020, 14:58
Фото: АвтоБелгород ВК
В посадке между посёлками Ракитное и Пролетарский обнаружили тело мужчины. В Следственном комитете по Белгородской области пояснили, что на теле нет следов насильственной смерти и случай этот не криминальный.

Тело мужчины нашли в посадке между посёлками Ракитное и Пролетарский утром 12 мая. Фотографии с места происшествия появились в группе «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте». О подробностях происшествия там не сообщалось.

В Следственном комитете по Белгородской области ИА «Бел.Ру» пояснили, что мужчина не имеет следов насильственной смерти, случай этот не криминальный. Точные причины смерти установит вскрытие, но по предварительной версии, у мужчины не выдержало сердце на фоне употребления алкоголя.

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