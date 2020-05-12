В общежитии в Старом Осколе ещё у 16 сотрудников птицефабрики обнаружили COVID-19

При повторном тестировании у 47 человек тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Здоровых людей вывезли из общежития. А сегодня, 12 мая, стало известно, что ещё у 16 человек, которые ожидали результаты исследования, медики обнаружили коронавирус. Пятерых из них госпитализировали, а 11 находятся под медицинским наблюдением в общежитии.