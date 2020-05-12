В общежитии в Старом Осколе ещё у 16 сотрудников птицефабрики обнаружили COVID-19

О ситуации в общежитии Старого Оскола рассказали на ежедневном брифинге. По информации регионального департамента здравоохранения, у всех 16 работников АО «Куриное царство», которые ожидали результаты исследований, врачи обнаружили коронавирус.
Напомним, 67 сотрудников курской птицефабрики приехали в общежитие Старого Оскола 15 апреля. Спустя несколько дней двое сотрудников АО «Куриное царство» обратились за медпомощью. После обследования всех прибывших ещё у двоих рабочих обнаружили коронавирус.
Сотрудники ведомства совместно со специалистами проверят соблюдение санитарных требований при размещении жильцов общежития.
При повторном тестировании у 47 человек тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Здоровых людей вывезли из общежития. А сегодня, 12 мая, стало известно, что ещё у 16 человек, которые ожидали результаты исследования, медики обнаружили коронавирус. Пятерых из них госпитализировали, а 11 находятся под медицинским наблюдением в общежитии.