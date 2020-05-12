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В общежитии в Старом Осколе ещё у 16 сотрудников птицефабрики обнаружили COVID-19

12 мая 2020, 11:55
Фото: pixabay.com
В региональном департаменте здравоохранения подтвердили ещё 16 положительных результатов на коронавирус среди работников АО «Куриное царство», которые жили в старооскольском общежитии. Из 67 работников птицефабрики у 20 сотрудников медики обнаружили коронавирус.

О ситуации в общежитии Старого Оскола рассказали на ежедневном брифинге. По информации регионального департамента здравоохранения, у всех 16 работников АО «Куриное царство», которые ожидали результаты исследований, врачи обнаружили коронавирус.

Напомним, 67 сотрудников курской птицефабрики приехали в общежитие Старого Оскола 15 апреля. Спустя несколько дней двое сотрудников АО «Куриное царство» обратились за медпомощью. После обследования всех прибывших ещё у двоих рабочих обнаружили коронавирус.

После этого остальных жильцов на две недели закрыли на карантин без права выхода из здания. Прокуратура Белгородской области проводит по этому факту проверку.

Сотрудники ведомства совместно со специалистами проверят соблюдение санитарных требований при размещении жильцов общежития.

При повторном тестировании у 47 человек тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Здоровых людей вывезли из общежития. А сегодня, 12 мая, стало известно, что ещё у 16 человек, которые ожидали результаты исследования, медики обнаружили коронавирус. Пятерых из них госпитализировали, а 11 находятся под медицинским наблюдением в общежитии.

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