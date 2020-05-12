В депздраве опровергли данные о заболевании вирусом военных в Белгородской области

Как сообщила заместитель начальника департамента Людмила Крылова, в Валуйском городском округе действительно есть один заражённый, который является сотрудником федерального предприятия ведомственной охраны, однако никакого отношения к воинской части в муниципалитете ни мужчина, ни организация не имеют.