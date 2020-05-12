В депздраве опровергли данные о заболевании вирусом военных в Белгородской области

Как сообщила заместитель начальника департамента Людмила Крылова, в Валуйском городском округе действительно есть один заражённый, который является сотрудником федерального предприятия ведомственной охраны, однако никакого отношения к воинской части в муниципалитете ни мужчина, ни организация не имеют.
Крылова отметила, что мужчина заразился коронавирусом бытовым путём, через семью. А работает он в компании, которая занимается охраной железнодорожных грузовых составов, подведомственной федеральным структурам.
Поэтому региональные власти передадут информацию о заболевшем на федеральный уровень, чтобы те, в свою очередь, начали проводить на предприятии весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, воинская часть № 34670 в селе Солоти Валуйского горокруга стала известна на весь регион после того, как неподалёку от части в феврале в лесу на дереве нашли тело 19-летнего солдата-контрактника.
По предварительным данным Западного военного округа, военнослужащий покинул воинскую часть по окончании рабочего дня. На следующий день на службу он не вышел, а его тело без признаков насильственной смерти нашли местные жители.