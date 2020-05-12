В Белгородской области нашли поддельные 5 рублей

Самой «популярной» поддельной денежной банкнотой по традиции стали 5000 рублей — эксперты нашли 26 таких купюр, сообщили в белгородском отделении Банка России. Преступники чаще всего подделывают именно этот номинал банкнот, так как они оправдывают траты на их изготовление.
Помимо пятитысячных купюр, в Белгородской области нашли 10 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей и одну поддельную 5-рублёвую монету. По мнению экспертов, фальшивые пятирублёвки, скорее всего, были сделаны ещё в конце 90-х годов, так как сейчас мошенникам невыгодно подделывать мелочь.
В целом по стране за первые три месяца 2020 года нашли 11,3 тыс. фальшивых денежных купюр, а также 150 поддельных монет достоинством 5 и 10 рублей. По сравнению с IV кварталом 2019 года число найденных фальшивок сократилось почти на 10%.
В белгородском отделении Банка России напоминают, что проверить подлинность банкноты достоинством 5000 рублей достаточно просто: нужно повернуть её под острым углом к источнику света, и на декоративной ленте над словом «тысяч» должны быть видны буквы «РР», светлые на тёмном фоне или тёмные на светлом. Это скрытое изображение называется кипп-эффектом.