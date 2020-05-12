Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области нашли поддельные 5 рублей

12 мая 2020, 07:58
Фото: Надежда Суржина/Бел.Ру
За I квартал 2020 года в регионе изъяли из оборота 37 фальшивых денежных банкнот и монет. В их числе монета достоинством 5 рублей.

Самой «популярной» поддельной денежной банкнотой по традиции стали 5000 рублей — эксперты нашли 26 таких купюр, сообщили в белгородском отделении Банка России. Преступники чаще всего подделывают именно этот номинал банкнот, так как они оправдывают траты на их изготовление.

Помимо пятитысячных купюр, в Белгородской области нашли 10 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей и одну поддельную 5-рублёвую монету. По мнению экспертов, фальшивые пятирублёвки, скорее всего, были сделаны ещё в конце 90-х годов, так как сейчас мошенникам невыгодно подделывать мелочь.

В целом по стране за первые три месяца 2020 года нашли 11,3 тыс. фальшивых денежных купюр, а также 150 поддельных монет достоинством 5 и 10 рублей. По сравнению с IV кварталом 2019 года число найденных фальшивок сократилось почти на 10%.

В белгородском отделении Банка России напоминают, что проверить подлинность банкноты достоинством 5000 рублей достаточно просто: нужно повернуть её под острым углом к источнику света, и на декоративной ленте над словом «тысяч» должны быть видны буквы «РР», светлые на тёмном фоне или тёмные на светлом. Это скрытое изображение называется кипп-эффектом.

Материалы по теме
Житель Подмосковья сбывал в магазинах Белгорода и Старого Оскола фальшивые купюрыЗа расплату фальшивой купюрой белгородца наказали годом тюрьмы Белгородец расплатился фальшивой купюрой за бутылку воды
#Новости#Банк россии#Фальшивки#Поддельные купюры#Деньги#Наличные деньги#Подделки фальшивки#Отделение Белгород Банка России#Общество
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11