В Белгородской области нашли поддельные 5 рублей

В белгородском отделении Банка России напоминают, что проверить подлинность банкноты достоинством 5000 рублей достаточно просто: нужно повернуть её под острым углом к источнику света, и на декоративной ленте над словом «тысяч» должны быть видны буквы «РР», светлые на тёмном фоне или тёмные на светлом. Это скрытое изображение называется кипп-эффектом.