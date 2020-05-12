В Белгороде в День Победы пожилую женщину убил молодой сожитель

В Белгороде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Происшествие случилось 9 мая 2020 года в квартире на бульваре 1-го Салюта, где было обнаружено тело 63-летней женщины со множественными ножевыми ранениями.
По подозрению в преступлении был задержан 32-летний сожитель убитой. Мужчина признался в том, что расправился с сожительницей, и рассказал, как это произошло. Утром 9 мая пара распивала спиртное в квартире. Во время застолья они поссорились, и хозяйка квартиры попросила сожителя уйти из её дома. Это не понравилось мужчине, он схватил нож и нанёс ей множественные ранения по всему телу.
Потерпевшая скончалась от ран на месте происшествия. В полицию о случившемся сообщил сам злоумышленник, ему предъявили обвинение в совершении убийства. Суд рассматривает ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.