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В Белгороде в День Победы пожилую женщину убил молодой сожитель

12 мая 2020, 09:06
Фото: ИА "Бел.Ру"
Белгородцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы. По версии следствия, пара выпивала в День Победы и поссорилась во время застолья. Итогом конфликта стали 10 ножевых ранений, которые мужчина нанёс своей обидчице.

В Белгороде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Происшествие случилось 9 мая 2020 года в квартире на бульваре 1-го Салюта, где было обнаружено тело 63-летней женщины со множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в преступлении был задержан 32-летний сожитель убитой. Мужчина признался в том, что расправился с сожительницей, и рассказал, как это произошло. Утром 9 мая пара распивала спиртное в квартире. Во время застолья они поссорились, и хозяйка квартиры попросила сожителя уйти из её дома. Это не понравилось мужчине, он схватил нож и нанёс ей множественные ранения по всему телу.

Потерпевшая скончалась от ран на месте происшествия. В полицию о случившемся сообщил сам злоумышленник, ему предъявили обвинение в совершении убийства. Суд рассматривает ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

В Белгороде в квартире нашли тело убитой женщины
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