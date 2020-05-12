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В Белгороде создадут генно-модифицированных мышей для тестов вакцин от COVID-19

12 мая 2020, 08:32
Фото: пресс-служба НИУ "БелГУ"
Мыши-помощники не должны стать распространителями инфекции. В их геном встроят два человеческих гена. Работы будут производить в экспериментально-биологической клинике НИУ «БелГУ».

Институт биологии гена РАН, Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИУ «БелГУ» работают над созданием генно-модифицированных мышей, которые станут тест-системой для коронавирусных вакцин и препаратов, сообщили в пресс-службе белгородского университета.

Учёные разработали концепцию генетически модифицированных мышей для фармакологических исследований. В геном мышей «встроят» два человеческих гена — ACE2 и TMPRS2. После этого животные должны приобрести чувствительность к вирусу SARS-CoV-2 и стать основной тест-системой для разработки вакцин и препаратов от коронавируса.

При этом сами мыши не должны превратиться в источники инфекции, потому что их чувствительностью к коронавирусу можно управлять с помощью специальной «стоп-кассеты», которая не допускает включения гуманизированных генов у мышей.

После выполнения ряда условий гены будут сняты с этого «предохранителя», а их белковые продукты станут проводниками вируса в клетку.

«Все процедуры на этапе размножения и транспортировки будут абсолютно безопасны в эпидемиологическом плане. Активация генов произойдёт только в специализированных вивариях с высокой степенью защиты, одним из которых является Экспериментально-биологическая клиника НИУ „БелГУ“», — приводят комментарий учёных в пресс-релизе.

Первые трансгенные мыши появятся уже в начале июня. К середине лета планируют приступить к изучению эффективности противовирусных средств. Экспериментально-биологическая клиника НИУ «БелГУ» тоже станет площадкой для испытания вакцин и препаратов. Научную работу по теме опубликовали в журнале Research Results in Pharmacology.

Работы проводятся в рамках Белгородского НОЦ «Инновационные решения в АПК».

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