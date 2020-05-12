Пресс-секретарь Владимира Путина заразился коронавирусом

Напомним, ранее положительный тест на COVID-19 сдал премьер-министр Михаил Мишустин. О своём диагнозе он сообщил президенту 30 апреля. Его положили в больницу по рекомендациям Роспотребнадзора. Его обязанности временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.