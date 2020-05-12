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Пресс-секретарь Владимира Путина заразился коронавирусом

12 мая 2020, 13:07
Фото: http://kremlin.ru/
12 мая Дмитрий Песков сообщил, что болен коронавирусом и проходит лечение.

Напомним, ранее положительный тест на COVID-19 сдал премьер-министр Михаил Мишустин. О своём диагнозе он сообщил президенту 30 апреля. Его положили в больницу по рекомендациям Роспотребнадзора. Его обязанности временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

1 мая коронавирус диагностировали у главы Минстроя России Владимира Якушева. Его тоже госпитализировали. Также COVID-19 заболел и заместитель министра Дмитрий Волков. Обязанности Владимира Якушева временно исполняет Никита Стасишин.

6 мая вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

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#Новости#COVID-19#Дмитрий Песков#Коронавирус#Общество
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