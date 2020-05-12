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Организаторы отклонили свыше 300 тысяч заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

12 мая 2020, 13:37
Фото: 2020.polkrf.ru
Не все россияне правильно оформили свои анкеты. Модераторы отклонили часть заявок из-за ошибок в процедуре регистрации или многократном повторении одной и той же заявки. Тем не менее участников заявлено столько, что акция может продлиться ещё около недели.

Организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» объяснили, почему часть заявок на участие в акции отклонили. Модераторы сообщили, что некоторые пользователи при оформлении заявки через социальные сети совершили ошибку и отправили одну и ту же заявку из разных сервисов. Такие заявки были обработаны отдельно.

Мы заблокировали более 300 тыс. анкет. Почему происходит блокировка? Один человек подавал своего героя через разные порталы. Заявки дублировались, клонов мы убирали. Также иногда возникают сомнения в исторической достоверности фотографий. Такие заявки мы отдавали экспертам, чтобы их дополнительно посмотрели историки. И много случаев, когда пользователи вместо героев Великой Отечественной войны загружали либо картинки героев мультфильмов, либо, что самое ужасное, портреты нацистских офицеров, идеологов и вождей нацистской Германии. Волонтёры очень близко к душе это всё восприняли.Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

Также модераторы столкнулись с тем, что люди забывают указать часть важной информации. В таких случаях заявку возвращают на доработку. Озвучили и проблему, с которой столкнулись при создании коллажа из двух фотографий: героя войны и его потомка. По словам организаторов, не всегда аватар в социальных сетях подходит для того, чтобы помещать его рядом с героем.

Мы хотели воспроизвести это как живое шествие, когда виден и портрет героя, и портрет родственника. Поэтому мы брали фотографии из соцсетей. Часто люди ставят на аватарку какого-нибудь, ну, допустим, мультяшного персонажа. Многие заявки такие мы не блокировали, но меняли (изображение на аватарке — прим.ред.) на специальную «заглушку». Ольга Амельченкова

По словам организаторов акции, к такому количеству желающих поучаствовать они не были готовы. Принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» захотело много людей со всей России. Пока акция была разбита по отдельным городам, колонны проходили почти синхронно и занимали не так много времени. Сейчас все заявки сосредоточены в одном месте, поэтому трансляция может продлиться ещё около недели. Как отметили организаторы, вести трансляцию на сайте будут до последней заявки.

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