Организаторы отклонили свыше 300 тысяч заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

По словам организаторов акции, к такому количеству желающих поучаствовать они не были готовы. Принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» захотело много людей со всей России. Пока акция была разбита по отдельным городам, колонны проходили почти синхронно и занимали не так много времени. Сейчас все заявки сосредоточены в одном месте, поэтому трансляция может продлиться ещё около недели. Как отметили организаторы, вести трансляцию на сайте будут до последней заявки.