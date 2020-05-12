Обитающие в Белгородской области птицы попали в Красную книгу

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur и серый гусь Anser anser, обитающие на территории Белгородской области, попали в Красную книгу Российской Федерации.
По приказу Министерства природных ресурсов и экологии статус краснокнижных получили 14 видов млекопитающих и 29 видов птиц. Красную книгу обновили впервые с 1997 года.
В управлении экологического и охотничьего надзора Белгородской области напомнили, что за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, полагается наказание по статье 258.1 Уголовного кодекса.