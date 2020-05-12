Дожди и грозы принесут похолодание в Белгородскую область

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в регионе будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром возможен туман при температуре до семи градусов тепла.
Днём серьёзных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура в среднем по региону будет в пределах 11-16° тепла.
В Белгороде дожди начнутся после девяти вечера 12 мая и продолжатся почти до утра. Столбик термометра к шести часам опустится до +5 °С, а днём не поднимется выше +13.
В Старом Осколе дожди пройдут ночью и — небольшие — утром. При этом ночью будет на градус теплее, а днём воздух прогреется максимум до +12 °С.