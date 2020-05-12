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Дожди и грозы принесут похолодание в Белгородскую область

12 мая 2020, 11:49
Фото: ИА "Бел.Ру"
Резкое ухудшение погоды синоптики обещают в среду, 13 мая. О непогоде предупредили и в МЧС. При этом днём сильных осадков не ожидается.
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Погода

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром возможен туман при температуре до семи градусов тепла.

Днём серьёзных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в среднем по региону будет в пределах 11-16° тепла.

В Белгороде дожди начнутся после девяти вечера 12 мая и продолжатся почти до утра. Столбик термометра к шести часам опустится до +5 °С, а днём не поднимется выше +13.

В Старом Осколе дожди пройдут ночью и — небольшие — утром. При этом ночью будет на градус теплее, а днём воздух прогреется максимум до +12 °С.

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