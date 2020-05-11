Над Белгородом пролетел аэростат с самым большим праздничным баннером ко Дню Победы

Над Белгородом пролетел воздушный шар с огромным праздничным баннером, посвящённым Дню Победы. Проект является совместным Федерации бокса России и Федерации воздухоплавания Белгородской области. Фирменный аэростат «Небосвод Белогорья» поднял в небо самый большой баннер в истории регионального воздухоплавания.
Площадь полотна составляет 1000 м2. Пилотами аэростата стали Валерий Афанасьев и Никита Радченко. Запись опубликовал на своей стене в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Радченко.
Аэростат поднялся в небо на рассвете 11 мая. Акция призвана поздравить всех ветеранов и участников ВОВ с 75-летием победы.