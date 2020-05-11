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Как выучить английский для бизнеса

11 мая 2020, 15:56
Фото: 1st M1 Media Invest
Знание английского языка положительно отразится в бизнесе. Это однозначно следующий этап развития: откроются новые направления для сотрудничества, с зарубежными партнёрами можно будет лично обсуждать проекты и инвестиции, рассказывать о преимуществах производимого продукта.

Единственной преградой в этой перспективе развития является именно изучение английского языка. Процесс обучения не всегда быстрый и лёгкий для новичков. Забегая наперёд, советуем правильно выбрать обучающий курс, который поможет быстрее выучить базовые правила и слова.

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Учим английский для бизнеса легко

Перед бизнесменом или предпринимателем стоит задача ускорить и упростить процесс обучения. Как и в любом деле, выберите правильный инструмент, способный упростить задачу и сделать сам процесс обучения эффективным.

Онлайн-обучение стало тем самым действенным методом обучения для многих бизнесменов, который работает. Онлайн-видео и аудиокурсы закрывают множество барьеров перед свободным владением иностранным языком. К примеру, не нужно привязываться к месту (школе или курсам в определённом городе), времени занятий (графику и расписанию) и самостоятельно изучать новые темы.

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Безусловно, есть онлайн-уроки с преподавателями, например, по Скайпу. Однако, если вы путешествуете в страны с другими часовыми поясами, не всегда есть возможность составлять удобный график занятий. Такой инструмент можно использовать в редких случаях, например, раз в месяц, когда нужно получить объяснения по теме от преподавателя в формате онлайн.

Выбор курса для обучения

Выбор онлайн-курса важен для достижения желаемого результата в короткие сроки. В занятиях нужна последовательность, лаконичность и полезность материалов. Выбирайте курсы внимательно и тестируйте на себе сложность освоения материала, выполнения домашних заданий и практику полученных навыков.

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Применяйте дополнительные инструменты в процессе обучения: смотрите фильмы с английскими субтитрами, общайтесь с иностранными гражданами (друзьями, знакомыми, партнёрами), слушайте подкасты (аудиозаписи) во время поездок, ожиданий деловых встреч. В онлайн видеоуроках преподаватели будут рекомендовать те или иные виды заданий для развития полезных навыков.

Например, если нужно развить навык говорения, найдите собеседника, которому интересно общение с иностранцами и начните разговаривать по видеосвязи (Скайп, Facetime).

Подберите самый удобный и полезный инструмент изучения иностранного языка и полностью погрузитесь в процесс обучения. Оцените перспективу развития навыков переписки и говорения на английском, чтобы свободно общаться с иностранными партнёрами, развиваться как специалист и выводить бизнес на международный уровень.

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