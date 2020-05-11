Как выучить английский для бизнеса

Безусловно, есть онлайн-уроки с преподавателями, например, по Скайпу. Однако, если вы путешествуете в страны с другими часовыми поясами, не всегда есть возможность составлять удобный график занятий. Такой инструмент можно использовать в редких случаях, например, раз в месяц, когда нужно получить объяснения по теме от преподавателя в формате онлайн.