Белгородское лесничество нашло незаконный забор на территории леса

Белгородцы пожаловались на то, что в лесу между Пикник-парком и посёлком Сосновый бор построили забор и проложили дорогу со складированием песка. По факту обращения сотрудники регионального управления лесами и белгородского лесничества провели проверку.
Оказалось, что на территории леса действительно появилось незаконное ограждение, которое создаёт препятствие для прогулок местных жителей. По факту уже проводится административное расследование.
А вот строительство лесной дороги проведено без нарушения требований. Арендатор лесного участка отремонтировал уже существующую лесную дорогу. Складирование песка осуществлено на землях не входящих в состав земель лесного фонда, поэтому никаких нарушений здесь нет.
Напомним, что недавно участок в Сосновке затопило сточными водами из канализации. Организацию, по чьей вине произошло затопление, привлекут к ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» с наложением штрафа.