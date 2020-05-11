Белгородское лесничество нашло незаконный забор на территории леса

Напомним, что недавно участок в Сосновке затопило сточными водами из канализации. Организацию, по чьей вине произошло затопление, привлекут к ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» с наложением штрафа.