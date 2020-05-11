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Белгородское лесничество нашло незаконный забор на территории леса

11 мая 2020, 12:49
Фото: Управление лесами Белгородской области
В лесу рядом с посёлком Сосновый бор обнаружили незаконное ограждение. Белгородское лесничество проводит административное расследование по факту нарушения. Дорога через лес при этом проложена без нарушения норм.

Белгородцы пожаловались на то, что в лесу между Пикник-парком и посёлком Сосновый бор построили забор и проложили дорогу со складированием песка. По факту обращения сотрудники регионального управления лесами и белгородского лесничества провели проверку.

Оказалось, что на территории леса действительно появилось незаконное ограждение, которое создаёт препятствие для прогулок местных жителей. По факту уже проводится административное расследование.

А вот строительство лесной дороги проведено без нарушения требований. Арендатор лесного участка отремонтировал уже существующую лесную дорогу. Складирование песка осуществлено на землях не входящих в состав земель лесного фонда, поэтому никаких нарушений здесь нет.

Напомним, что недавно участок в Сосновке затопило сточными водами из канализации. Организацию, по чьей вине произошло затопление, привлекут к ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» с наложением штрафа.

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