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В зоопарке Белгорода поселилась самая крупная в мире антилопа

9 мая 2020, 11:23
Фото: группа Белгородского зоопарка в ВК
Новую обитательницу, как и положено, поместили на обязательный карантин. Однако в группе зоопарка во «ВКонтакте» уже объявили имя антилопы и её возраст.

В Белгородском зоопарке рассказали о пополнении. Накануне Дня Победы – 8 мая – здесь появилась новая жительница – антилопа канна, самая крупная антилопа в мире.

Зовут антилопу Эмилией, но сотрудники зоопарки уверяют, что её можно называть просто Лялей. Животное поместили на обязательный карантин, но некоторые снимки уже попали в Сеть.

Перевезли антилопу в зоопарк сразу после её дня рождения: 7 мая новой обитательнице исполнился один год.

В октябре 2019-го сотрудники сообщали о пополнении в семье пятнистых оленей. В ноябре того же года в зоопарк привезли кенгурёнка из Санкт-Петербурга.

Напомним, что зоопарк в Белгороде должен заработать с 12 мая, об этом сообщали на брифинге в региональном депздраве 8 мая.

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