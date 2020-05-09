В зоопарке Белгорода поселилась самая крупная в мире антилопа

В Белгородском зоопарке рассказали о пополнении. Накануне Дня Победы – 8 мая – здесь появилась новая жительница – антилопа канна, самая крупная антилопа в мире.
Зовут антилопу Эмилией, но сотрудники зоопарки уверяют, что её можно называть просто Лялей. Животное поместили на обязательный карантин, но некоторые снимки уже попали в Сеть.
Перевезли антилопу в зоопарк сразу после её дня рождения: 7 мая новой обитательнице исполнился один год.
В октябре 2019-го сотрудники сообщали о пополнении в семье пятнистых оленей. В ноябре того же года в зоопарк привезли кенгурёнка из Санкт-Петербурга.
Напомним, что зоопарк в Белгороде должен заработать с 12 мая, об этом сообщали на брифинге в региональном депздраве 8 мая.