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Концерты для ветеранов, автопробег и «Окна Победы»: как отмечают 9 Мая в Белгороде

9 мая 2020, 14:15
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области
В областном центре, несмотря на ограничения и плохую погоду, жители сохранили праздничное настроение. Белгородцы украсили свои дома в честь Дня Победы, на центральных улицах всё же прошёл автопробег с флагами, а для ветеранов Великой Отечественной устраивают персональный концерт.

О последнем сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Силовики совместно с пограничниками устроили «Парад у дома Ветерана». Они приехали к дому участника Великой Отечественной войны Александра Захарова, поздравили и передали пенсионеру подарок, а после – организовали персональный концерт.

Ветеран, обладатель ордена Отечественной войны I степени, медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», такое поздравление оценил и сказал, что запомнит праздник надолго.

Несмотря на запрет на массовые мероприятия в Белгороде всё же прошёл автопробег. В колонне очевидцы заметили как ретроавтомобили, так и современные, украшенные праздничной символикой. Машины проехали по маршруту от спорткомплекса Светланы Хоркиной до «Сити Молла».

Белгородцы не остались в стороне от акции «Окна Победы». Жители города украсили окна домов нарисованными георгиевскими лентами, надписями 75 и 9 Мая, а также портретами воевавших родственников.

В полдень белгородцы могли увидеть огромную копию Знамени Победы, которую пронёс самолёт PZL-101 Gawron. Организаторам акции не помешал даже дождь.

Над Белгородом пролетела большая копия Знамени Победы
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А вот воздушный парад из-за не подходящих для пролёта метеоусловий отменили. Напомним, что в небе над Белгородом утром должны были пролететь многоцелевые сверхманёвренные истребители, истребители-бомбардировщики и перехватчики, военно-транспортные самолёты и вертолёты.

В 19:00 по традиции пройдёт минута молчания. После белгородцы могут присоединиться к акции «Поём двором» и вместе с соседями исполнить любимые песни военных лет. С наступлением темноты в Белгороде зажгутся «Фонарики Победы».

В 22:00 ожидается праздничный фейерверк. Салют в этом году запустят из четырёх разных точек, чтобы жители города смогли увидеть его из своих окон и балконов.

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