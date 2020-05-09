Концерты для ветеранов, автопробег и «Окна Победы»: как отмечают 9 Мая в Белгороде

Несмотря на запрет на массовые мероприятия в Белгороде всё же прошёл автопробег. В колонне очевидцы заметили как ретроавтомобили, так и современные, украшенные праздничной символикой. Машины проехали по маршруту от спорткомплекса Светланы Хоркиной до «Сити Молла».