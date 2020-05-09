Концерты для ветеранов, автопробег и «Окна Победы»: как отмечают 9 Мая в Белгороде

О последнем сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Силовики совместно с пограничниками устроили «Парад у дома Ветерана». Они приехали к дому участника Великой Отечественной войны Александра Захарова, поздравили и передали пенсионеру подарок, а после – организовали персональный концерт.
Ветеран, обладатель ордена Отечественной войны I степени, медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», такое поздравление оценил и сказал, что запомнит праздник надолго.
Несмотря на запрет на массовые мероприятия в Белгороде всё же прошёл автопробег. В колонне очевидцы заметили как ретроавтомобили, так и современные, украшенные праздничной символикой. Машины проехали по маршруту от спорткомплекса Светланы Хоркиной до «Сити Молла».
Белгородцы не остались в стороне от акции «Окна Победы». Жители города украсили окна домов нарисованными георгиевскими лентами, надписями 75 и 9 Мая, а также портретами воевавших родственников.
В полдень белгородцы могли увидеть огромную копию Знамени Победы, которую пронёс самолёт PZL-101 Gawron. Организаторам акции не помешал даже дождь.
А вот воздушный парад из-за не подходящих для пролёта метеоусловий отменили. Напомним, что в небе над Белгородом утром должны были пролететь многоцелевые сверхманёвренные истребители, истребители-бомбардировщики и перехватчики, военно-транспортные самолёты и вертолёты.
В 19:00 по традиции пройдёт минута молчания. После белгородцы могут присоединиться к акции «Поём двором» и вместе с соседями исполнить любимые песни военных лет. С наступлением темноты в Белгороде зажгутся «Фонарики Победы».
В 22:00 ожидается праздничный фейерверк. Салют в этом году запустят из четырёх разных точек, чтобы жители города смогли увидеть его из своих окон и балконов.