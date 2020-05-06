Портфельное предприятие группы «РОСНАНО» выделило миллион рублей для защиты медиков

Posted 6 мая 2020, 16:22
Published 6 мая 2020, 16:22
Modified 17 сентября 2022, 17:04
Updated 17 сентября 2022, 17:04
Как сообщает newstracker.ru, на выделенные предприятием средства закупят перчатки, защитные костюмы, лицевые экраны, очки и антисептики. Матпомощь направят в три поликлиники и одну больницу для медиков Таганрога, работающих в зоне риска.
По словам гендиректора завода «Башни ВРС» Петра Спиридонова, эти средства защиты выделены в качестве первого транша. Предприятие продолжает сотрудничать с администрацией Таганрога по вопросам материальной поддержки медучреждений. Пандемия - общая проблема, и решить её можно только общими усилиями, добавил он.
Руководитель инвестиционного дивизиона компании «РОСНАНО» Алишер Каланов отметил, что медики сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Выделение материальной помощи для больниц - самое малое, что может сделать бизнес, добавил он.
По словам Хусто Аседо, генерального директора Windar Renovables S.L., главного акционера предприятия «Башни ВРС», Испания сильнее других стран пострадала от COVID-19. Сейчас, когда Россия находится в острой фазе распространения заболевания, медики особенно сильно нуждаются в помощи.
Как отметил директор по работе с энергетическими компаниями ПАО «Северсталь» Дмитрий Горошков, бизнес просто обязан оказывать поддержку медикам. Эти люди ежедневно рискуют жизнью, добавил он.
Ещё одна портфельная компания «РОСНАНО» - ульяновский завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» - ранее выделила из своих резервов средства индивидуальной защиты перинатальному центру города.