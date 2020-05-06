Портфельное предприятие группы «РОСНАНО» выделило миллион рублей для защиты медиков

По словам гендиректора завода «Башни ВРС» Петра Спиридонова, эти средства защиты выделены в качестве первого транша. Предприятие продолжает сотрудничать с администрацией Таганрога по вопросам материальной поддержки медучреждений. Пандемия - общая проблема, и решить её можно только общими усилиями, добавил он.