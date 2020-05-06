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Posted 6 мая 2020, 16:22

Published 6 мая 2020, 16:22

Modified 17 сентября 2022, 17:04

Updated 17 сентября 2022, 17:04

Портфельное предприятие группы «РОСНАНО» выделило миллион рублей для защиты медиков

Портфельное предприятие группы «РОСНАНО» выделило миллион рублей для защиты медиков

6 мая 2020, 16:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Таганрогское предприятие «Башни ВРС» выделило местным больницам более миллиона рублей. Завод, владельцами которого являются ПАО «Северсталь», «РОСНАНО» и компания Windar Renovables S.L. (Испания), занимается производством башен для ветроустановок.

Как сообщает newstracker.ru, на выделенные предприятием средства закупят перчатки, защитные костюмы, лицевые экраны, очки и антисептики. Матпомощь направят в три поликлиники и одну больницу для медиков Таганрога, работающих в зоне риска.

По словам гендиректора завода «Башни ВРС» Петра Спиридонова, эти средства защиты выделены в качестве первого транша. Предприятие продолжает сотрудничать с администрацией Таганрога по вопросам материальной поддержки медучреждений. Пандемия - общая проблема, и решить её можно только общими усилиями, добавил он.

Руководитель инвестиционного дивизиона компании «РОСНАНО» Алишер Каланов отметил, что медики сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Выделение материальной помощи для больниц - самое малое, что может сделать бизнес, добавил он.

По словам Хусто Аседо, генерального директора Windar Renovables S.L., главного акционера предприятия «Башни ВРС», Испания сильнее других стран пострадала от COVID-19. Сейчас, когда Россия находится в острой фазе распространения заболевания, медики особенно сильно нуждаются в помощи.

Как отметил директор по работе с энергетическими компаниями ПАО «Северсталь» Дмитрий Горошков, бизнес просто обязан оказывать поддержку медикам. Эти люди ежедневно рискуют жизнью, добавил он.

Ещё одна портфельная компания «РОСНАНО» - ульяновский завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» - ранее выделила из своих резервов средства индивидуальной защиты перинатальному центру города.

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