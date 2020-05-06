Белгород стал популярным направлением из Москвы на майские праздники

По информации Aviasales, из Москвы и Петербурга с 29 апреля по 12 мая улетят около 70 тыс. человек. Востребованными направлениями стали Махачкала, Минводы, Симферополь, Краснодар, Владикавказ, Казань, Ростов и Сочи. Данные по пассажиропотоку привели в онлайн-сервисе Tutu.ru, который в качестве топовых направлений назвал Калининград, Магадан и Анапу. К слову, едут многие в одну сторону — популярность билетов «туда-обратно» упала в пять раз.