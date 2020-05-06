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Posted 6 мая 2020, 08:04

Published 6 мая 2020, 08:04

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Белгород стал популярным направлением из Москвы на майские праздники

6 мая 2020, 08:04
Фото: ИА "Бел.Ру"
Ситуация с коронавирусом в РФ сильно отразилась на пассажирских перевозках: в мае из-за отмены авиарейсов пассажиропоток составляет 10% от 2019 года. Однако на праздники порядка 70 тыс. граждан всё-таки уедут из Москвы и Петербурга в регионы, в том числе в Белгород.

Как сообщают в Tutu.ru, поездами из российской столицы в основном возвращаются в Белгород, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Воронеж, Волгоград и Владимир. Во многих регионах, среди которых Белгородская область, введён карантин для приезжих из Москвы и Петербурга.

По информации Aviasales, из Москвы и Петербурга с 29 апреля по 12 мая улетят около 70 тыс. человек. Востребованными направлениями стали Махачкала, Минводы, Симферополь, Краснодар, Владикавказ, Казань, Ростов и Сочи. Данные по пассажиропотоку привели в онлайн-сервисе Tutu.ru, который в качестве топовых направлений назвал Калининград, Магадан и Анапу. К слову, едут многие в одну сторону — популярность билетов «туда-обратно» упала в пять раз.

Главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева подписала распоряжение, согласно которому на контроль будут брать прилетевших в аэропорт и прибывших в регион поездом. Граждане, которые приехали из Москвы другим транспортом, должны сообщить об этом на горячую линию.

К слову, в Дагестане ситуация с ограничительными мерами не в полной мере ясна: последний указ главы республики датирован 18 марта и предполагает 14-дневную изоляцию для тех, кто прибыл из регионов с зарегистрированными случаями заражения. При этом Махачкала — одно из популярных авианаправлений на майские праздники.

Напомним, в апреле в Белгороде «потерялись» 18 пассажиров поезда Москва — Белгород. Замначальника департамента здравоохранения Людмила Крылова отмечала, что невозможно «выловить сачком» всех приезжающих из Москвы. Поэтому сообщить о своём приезде и уйти на самоизоляцию они должны сами.

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