Правительство запустило сервис со всей информацией о поддержке населения и бизнеса

Posted 4 мая 2020, 09:37
Published 4 мая 2020, 09:37
Modified 14 декабря 2023, 16:00
Updated 14 декабря 2023, 16:00
Воспользоваться сервисом можно через портал правительства. Здесь можно получить информацию о 80 различных мерах. Все они сгруппированы для разных категорий: население, бизнес, общее и пр., а также по отраслям: финансы, туризм, здоровье, общество и пр.
Каждый раздел портала содержит подробную информацию о мерах, сроках выполнения, инструкцию, а также все необходимые ссылки на документы и ведомства для того, чтобы отправить заявку онлайн. Например, для того, чтобы дистанционно встать на биржу труда, необходимо перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать инструкции. Для того, чтобы получить субсидии для малого и среднего бизнеса, надо перейти с сервиса на личный кабинет Федеральной налоговой службы.
Планируется разработать автоматизированный поиск по параметрам. Так, при вводе личных данных портал будет предлагать сопутствующие услуги, которые полагаются пользователю. Разработчики уже трудятся над данной функцией, в ближайшее время она будет запущена.
Также уже сейчас на портале можно ознакомиться с информацией о системообразующих компаниях и о наиболее пострадавших отраслях экономики. На сайте доступна информация по главным решениям, которые правительство принимает в рамках смягчения последствий коронавируса для страны. Портал содержит постоянно обновляющийся отчет о данных по коронавирусу и телефон горячей линии специалистов сайта «Стопкоронавирус.рф».