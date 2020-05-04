Правительство запустило сервис со всей информацией о поддержке населения и бизнеса

Каждый раздел портала содержит подробную информацию о мерах, сроках выполнения, инструкцию, а также все необходимые ссылки на документы и ведомства для того, чтобы отправить заявку онлайн. Например, для того, чтобы дистанционно встать на биржу труда, необходимо перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать инструкции. Для того, чтобы получить субсидии для малого и среднего бизнеса, надо перейти с сервиса на личный кабинет Федеральной налоговой службы.