Амурское отделение ФСС направило на пособия матерям и беременным свыше 300 миллионов

Posted 4 мая 2020, 11:57
Published 4 мая 2020, 11:57
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
За этот период пособие по беременности и родам получили 1455 женщин, сообщает РИА «Восток-Медиа». Затраты ФСС на эти цели составили примерно 150 миллионов. В качестве ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет фонд направил 135 миллионов рублей. Эти пособия получили 6400 семей. Общая сумма выплат при рождении ребенка составила около 23 миллионов рублей, а при постановке на учет в ранние сроки беременности - примерно 745 тысяч рублей.
Все пособия подлежат ежегодной индексации. С 1 февраля выплата при постановке на учет в женской консультации в ранние сроки беременности составляет 675 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка теперь равно 18 004 рублям. Минимальная ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком до полутора лет составила 3 375 рублей. Минимум пособия по уходу за последующими детьми - 6 751,54 рубля. Кроме этого, в некоторых районах области при расчете пособий применяют повышающие коэффициенты.
В ФСС подчеркнули, что многим женщинам будет выгоднее оформлять пособия с заменой лет. Расчет выплат по умолчанию происходит из заработка в предыдущие два календарных года. Но если в этот период женщина находилась в предыдущем отпуске по уходу за ребенком, можно заменить эти два года на любые другие. Таким образом можно значительно увеличить сумму пособия.
Заместитель управляющего Амурским региональным отделением ФСС РФ Ирина Кривцова отметила, что замене могут подлежать как один, так и два года. Причем их можно заменить на любые другие по выбору работницы. Важно написать заявление об этом еще до назначения пособия, добавила она.
Более точную информацию о целесообразности замены лет могут подсказать сотрудники бухгалтерии по месту работы женщины, подчеркнули в ФСС.