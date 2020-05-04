Амурское отделение ФСС направило на пособия матерям и беременным свыше 300 миллионов

В ФСС подчеркнули, что многим женщинам будет выгоднее оформлять пособия с заменой лет. Расчет выплат по умолчанию происходит из заработка в предыдущие два календарных года. Но если в этот период женщина находилась в предыдущем отпуске по уходу за ребенком, можно заменить эти два года на любые другие. Таким образом можно значительно увеличить сумму пособия.