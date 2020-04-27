Митинг во Владикавказе связали с ростом числа заболевших COVID-19 в Северной Осетии

Несанкционированный митинг, направленный против режима самоизоляции, прошел во Владикавказе 20 апреля. Участники акции переместились с площади Штыба к Дому правительства. Они выступали против ограничений. Кроме этого, они протестовали по факту задержания исполнителя Вадима Чельдиева, который ранее выступал против введенных ограничений. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил необходимость построения конструктивного диалога. Позже он встретился с представителями протестующих.