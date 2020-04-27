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Митинг во Владикавказе связали с ростом числа заболевших COVID-19 в Северной Осетии

27 апреля 2020, 12:35
Фото: pixabay.com
В Северной Осетии за сутки на 148 человек возросло число заболевших COVID-19. Общее количество инфицированных увеличилось до 549.

Рост числа зараженных эксперты связывают с несоблюдением жителями региона рекомендаций врачей. Многие не пользуются средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, жители республики не придерживаются режима самоизоляции. Вспышку заболевания могло спровоцировать посещение массовых мероприятий, в том числе митинга 20 апреля.

Отмечается, что прирост зараженных увеличился с 13 до 37 процентов. Скончались два человека, выздоровели 60, пишет Интерфакс.

Несанкционированный митинг, направленный против режима самоизоляции, прошел во Владикавказе 20 апреля. Участники акции переместились с площади Штыба к Дому правительства. Они выступали против ограничений. Кроме этого, они протестовали по факту задержания исполнителя Вадима Чельдиева, который ранее выступал против введенных ограничений. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил необходимость построения конструктивного диалога. Позже он встретился с представителями протестующих.

Постановлением суда административное наказание, в том числе аресты до 15 суток, получили 50 участников. В Следственном комитете установили, что участниками акции стали около двух тысяч человек. По вине митингующих были травмированы 13 сотрудников Росгвардии и полиции.

Отмечается, что решением суда Чельдиев был арестован на два месяца. Его обвиняют в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции, а также применении насилия к правоохранителю.

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